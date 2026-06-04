Dólar en Colombia completa cuatro días a la baja; divisa cae a nivel global y el petróleo también retrocede

El dólar estadounidense en Colombia completó su cuarta jornada consecutiva a la baja al registrar un descenso de $4,25, cerrando la sesión en $3.561,80 frente al dato del miércoles ($3.566,05).
En una jornada caracterizada por la estabilidad institucional y flujos corporativos equilibrados, la divisa local operó en un rango estrecho tras abrir en $3.560.
Aunque la volatilidad externa empujó la cotización a un máximo de $3.572,95, el peso colombiano defendió con éxito su soporte técnico, tocando un mínimo intradía de $3.553,00. El comportamiento local estuvo alineado con el retroceso global del billete verde, reflejado en la caída del índice DXY a 99,38 puntos (-0,15 %).
La cotización del par USD/COP ha entrado oficialmente en una fase de consolidación técnica y transición. JP Tactical Trading destaca que los flujos equilibrados mantuvieron el precio lateral, consolidando la zona de los $3.550 como el soporte clave a batir a corto plazo.
Alivio en el Líbano desinfla el precio del crudo
El principal motor de la calma en los mercados de materias primas fue el giro diplomático en Oriente Medio, lo que restó presión a las expectativas inflacionarias globales.
El barril de crudo Brent cayó un 3,28 % hasta los US$94,60, mientras que el referente norteamericano WTI retrocedió a US$92,38 (-3,79 %).
El descenso responde al optimismo generado tras el anuncio de Estados Unidos sobre un principio de acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano.
Dado que Teherán supeditó la paz en el Estrecho de Ormuz a la distensión en territorio libanés, el presidente Donald Trump sugirió que este fin de semana podrían consolidarse avances definitivos. No obstante, las alertas en Bahréin y Kuwait mantienen la volatilidad estructural latente.
Solicitudes de desempleo suben en EE. UU.
Los nuevos datos del Departamento de Trabajo añadieron una capa de cautela antes del reporte oficial de nóminas no agrícolas.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron en 13.000, situándose en 225.000, su nivel más alto desde febrero. Analistas atribuyen este repunte a la volatilidad estadística por el feriado del Memorial Day.
El panorama laboral en EE. UU. reflejó profundas grietas estructurales. En mayo se registraron 97.006 despidos, la cifra más alta desde enero, acumulando un total anual de 397.755 bajas debido a la adopción acelerada de la Inteligencia Artificial y reestructuraciones corporativas. El sector tecnológico lideró los recortes con 38.242 desincorporaciones, contrastando con la fortaleza previa de las vacantes JOLTS y el dato privado de ADP.
Expectativa por IPC de mayo en Colombia
Mañana viernes, el DANE publicará el dato de inflación para mayo de 2026. Tras registrar un 5,68 % anual en abril, el consenso de los analistas prevé una aceleración del costo de vida hasta el 5,89 %, mientras que entidades como Bancolombia estiman que la cifra podría tocar la barrera del 6,0 %.
De acuerdo con Acciones & Valores, el peso colombiano conserva un sesgo de relativa resiliencia frente a sus pares de la región. El mayor volumen transado y una lectura constructiva del riesgo político local de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio actúan como un amortiguador que contiene las presiones de devaluación.
Una inflación local más alta de lo esperado limitaría el margen de maniobra del Banco de la República para recortar tasas, lo que paradójicamente podría fortalecer el atractivo del carry trade del peso y mantener el dólar acotado por debajo de la resistencia de los $3.590.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización histórica del 0,24 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,150 % desde los 13,289 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,810 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,909 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,120 %; la jornada anterior en 12,160 %.
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