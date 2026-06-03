El dólar estadounidense en Colombia mantuvo su racha bajista en la jornada de hoy al registrar un retroceso de $13,65, cerrando la sesión en $3.566,05 frente al último dato del martes ($3.579,70).
Tras una apertura marcadamente alcista en $3.595 que llegó a tocar el techo de los $3.600, la divisa local logró defender con éxito su soporte técnico gracias a datos sobresalientes de comercio exterior, contrarrestando una jornada de fuerte presión global donde el índice DXY escaló con contundencia a los 99,53 puntos (+0,31 %).
El dólar en Colombia ha entrado en una fase de equilibrio técnico y transición política. Iván Torroledo, cofundador de Littio, señaló que la definición de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella (43,7 %) e Iván Cepeda (40,9 %) le imprimirá tres semanas de «máxima sensibilidad» a los activos locales, uniendo el comportamiento del peso al del oro y el bitcoin bajo los mismos fundamentales geopolíticos.
De acuerdo con JP Tactical Trading, la zona de los $3.550 se reitera como el soporte clave a batir. Según la firma, la tasa de cambio podría intentar testear nuevamente la resistencia de los $3.600 mañana dependiendo de las noticias petroleras.
Petróleo: Inventarios de EE. UU. se drenan y el Brent roza los US$98
La parálisis del corredor marítimo estratégico en Ormuz y la solidez industrial impactaron de inmediato los tableros energéticos.
El barril de crudo Brent avanzó un 2,09 % hasta los US$98,01, mientras que el WTI de EE. UU. escaló a US$96,12 (+2,52 %).
Los datos del sector privado confirmaron un drástico drenaje de 6,8 millones de barriles en las reservas de crudo de EE. UU. (destrozando los 3,6 millones previstos por los analistas), encadenando su sexta semana consecutiva a la baja debido al bloqueo logístico.
Las expectativas de paz sufrieron un duro revés tras ataques armados al aeropuerto de Kuwait y ofensivas del Comando Central de EE. UU. en la isla de Qeshm en respuesta a misiles balísticos iraníes. Las hostilidades paralizaron por completo el tránsito en el Estrecho de Ormuz. Ante esto, la OCDE advirtió que, si el conflicto energético se extiende, el PIB mundial caerá al 2,1 % en 2026 (frente al 2,8 % previsto).
Empleo en EE. UU. y exportaciones en Colombia
La firma ADP Research Institute reportó que las empresas en EE. UU. crearon 122.000 puestos de trabajo en mayo, superando las expectativas de Bloomberg (120.000) y marcando el mayor incremento desde enero de 2025.
Al sumarse al reciente récord de vacantes JOLTS, el mercado elevó la probabilidad de que la FED mantenga las tasas altas —e incluso realice un alza antes de diciembre— a un rango de entre el 60 % y 75 %.
En Colombia, el DANE reveló que entre enero y abril de 2026, las ventas externas de Colombia alcanzaron US$18.403,2 millones FOB, un repunte del 14,5 % frente al primer cuatrimestre de 2025.
El crecimiento estuvo liderado por el sector de combustibles e industrias extractivas, que saltó un 14,6 % hasta los US$7.181,5 millones FOB. El rubro energético consolidó así una participación del 39 % del total de la canasta exportadora nacional, garantizando una oferta constante de dólares en el mercado cambiario local.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización histórica del 0,24 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,289 % desde los 13,307 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,909 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,950 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,160 %; la jornada anterior en 12,196 %.
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