Dólar en Colombia rebota a $3.579,70 tras llegar a niveles mínimos; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense en Colombia registró un rebote de $25,20 en la jornada de hoy frente al dato previo, cerrando en $3.579,70. El movimiento representó una corrección técnica natural tras el histórico desplome de $135 experimentado el lunes, cuando el mercado celebró los resultados de la primera vuelta presidencial.
Aunque la tasa de cambio arrancó con una fuerte inercia bajista que la llevó a abrir en $3.540 y a marcar un mínimo intradía de $3.533,33, la aparición de datos macroeconómicos inesperadamente fuertes en Estados Unidos y la cautela global revirtieron la tendencia hacia el cierre, alcanzando un máximo de $3.583,72.
Acciones & Valores destacó que el optimismo promercado derivado de los comicios del domingo sigue siendo el telón de fondo del mercado local. Sin embargo, tras el vertiginoso rally del 3,5 % de la víspera, los agentes institucionales optaron por la toma de utilidades y la compra de dólares en los niveles mínimos de $3.533.
La sesión de hoy demostró que, si bien la prima de riesgo político en Colombia se ha reducido drásticamente, el piso de los $3.530 cuenta con una defensa técnica importante por cuenta de los flujos corporativos. Para las próximas jornadas de la semana, el dólar en Colombia mantendrá un comportamiento altamente dependiente de la macroeconomía estadounidense.
Vacantes en EE. UU. escalan a máximos de dos años
El principal factor que alteró el ritmo de la negociación fue la publicación de indicadores laborales clave en Estados Unidos.
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reveló que las ofertas de empleo en EE. UU. (JOLTS) saltaron sorpresivamente en abril hasta los 7,618 millones, superando por completo las expectativas del mercado que apuntaban a 6,88 millones. Esta cifra representa el nivel más alto de vacantes desde mayo de 2024.
El informe demostró que, a pesar de que las contrataciones bajaron a 5,1 millones y los despidos se mantuvieron estables en 1,7 millones, el mercado laboral estadounidense sigue sumamente ajustado. Esta robustez estructural impulsó al índice dólar (DXY) hasta los 99,28 puntos (+0,07 %), reviviendo los temores de una Reserva Federal restrictiva y mermando el impulso matutino de las monedas latinoamericanas.
Oro en récords históricos y crudo al alza
El mercado de materias primas mantuvo una senda de volatilidad, impulsado por factores geopolíticos y flujos de refugio.
El barril de crudo Brent avanzó un 0,87 %, situándose en US$95,81, mientras que el WTI en EE. UU. subió a US$93,57 (+1,53 %).
Los operadores sopesaron las declaraciones del presidente Donald Trump, quien amagó con la posibilidad de alcanzar un memorando de entendimiento para la reapertura del Estrecho de Ormuz la próxima semana. No obstante, Irán enfrió las expectativas al condicionar el acuerdo al freno de las operaciones terrestres de Israel en el Líbano.
En paralelo, el metal precioso reafirmó su brillo como activo de resguardo definitivo, escalando hasta un valor sin precedentes de US$4.553 la onza.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización histórica del 1,10 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,307 % desde los 13,550 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,950 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,220 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,196 %; la jornada anterior en 12,250 %.
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