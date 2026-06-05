La carrera presidencial entró en su recta definitiva. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo 10,36 millones de votos (43,74 %) e Iván Cepeda alcanzó 9,68 millones de sufragios (40,90 %), por lo que ambos se enfrentarán en una segunda vuelta que definirá el rumbo político del país y el futuro de sectores clave para la economía colombiana.
Entre los temas que más preocupan a empresarios, hogares y analistas aparece el del acceso a la vivienda. Mientras las campañas concentran buena parte de la discusión pública en asuntos fiscales, seguridad y empleo, el próximo gobierno heredará un mercado inmobiliario que atraviesa una de las coyunturas más complejas de los últimos años.
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Las cifras muestran una realidad preocupante. Comprar vivienda es cada vez más difícil para una parte importante de los colombianos y miles de hogares han optado por aplazar o abandonar completamente esa decisión. El fenómeno coincide con un aumento del interés por el arriendo, una desaceleración en la actividad constructora y una menor dinámica en la comercialización de proyectos nuevos.
El difícil panorama de vivienda que recibirá el próximo presidente
De acuerdo con cifras citadas por la plataforma Fincaraiz y basadas en información de Camacol, entre 2022 y febrero de 2026 más de 134.000 hogares desistieron de su intención de comprar vivienda. En el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), el incremento de desistimientos alcanza el 130 % frente a periodos anteriores.
La situación se refleja también en otros indicadores del sector. Las ventas de vivienda nueva registraron una caída de 14,7 % al inicio de 2026 y las iniciaciones de obra se desplomaron 45 %, un comportamiento que anticipa una menor oferta futura y un menor dinamismo de una industria que históricamente ha sido una de las principales generadoras de empleo del país.
Para Lesly Posada, gerente comercial de Fincaraiz, el cambio en el comportamiento de los consumidores es evidente.
“Observamos una desaceleración en las búsquedas relacionadas con la compra de vivienda, mientras que el interés en arriendo se mantiene dinámico. El mercado está cauteloso por parte de los usuarios frente a decisiones a largo plazo como la compra, postergando la decisión final incluso cuando mantienen una intención activa de búsqueda”, aseguró la ejecutiva.
¿Por qué los colombianos están dejando de comprar casa?
La explicación no responde a una sola causa. El sector enfrenta la convergencia de varios factores económicos que han elevado significativamente el costo de acceder a una vivienda.
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Por un lado, los precios de venta continúan creciendo por encima de la inflación. Según Fincaraiz, algunas viviendas han registrado incrementos de hasta 13 % durante el último año debido al aumento de los costos de construcción, materiales, mano de obra y nuevas exigencias regulatorias.
A esto se suman las tasas de interés que, aunque han comenzado a moderarse frente a los máximos observados en años anteriores, siguen representando una barrera para muchos hogares que necesitan financiación hipotecaria.
Otro factor determinante ha sido la reducción de subsidios habitacionales, especialmente para los segmentos de menores ingresos, lo que ha disminuido la capacidad de compra de miles de familias.
El resultado es un cambio estructural en la demanda. Actualmente, el 71 % de los usuarios de la plataforma busca opciones de arriendo, mientras que apenas el 29 % mantiene interés en adquirir vivienda propia.
El proceso electoral también está teniendo efectos sobre las decisiones de los hogares.
Según el análisis de Fincaraiz, muchos usuarios prefieren esperar antes de comprometerse con créditos de largo plazo mientras observan cuáles serán las decisiones del próximo gobierno en materia de subsidios, financiación y política de vivienda.
La incertidumbre sobre la continuidad de programas de apoyo estatal, las condiciones para la Vivienda de Interés Social y la evolución de las tasas de interés ha llevado a numerosos hogares a privilegiar el arriendo como una alternativa más flexible.
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“El mercado está cauteloso”, resume Posada, quien advierte que los compradores actuales son mucho más analíticos y dedican más tiempo a comparar opciones, evaluar cuotas y revisar condiciones financieras antes de tomar una decisión.