¿Cuánto dinero recibirá realmente Sergio Fajardo por reposición de votos tras las elecciones?

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo no solo definieron que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta. También abrieron un debate sobre la financiación estatal de las campañas y el dinero que recibirán los candidatos que lograron superar el umbral exigido por la ley para acceder a la reposición de votos.
Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Sergio Fajardo. Tras obtener más de un millón de votos, comenzaron a circular versiones según las cuales el excandidato recibiría cerca de $8.000 millones por concepto de reposición estatal. Sin embargo, los documentos oficiales de ingresos y gastos de campaña muestran una realidad muy distinta.
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De acuerdo con los resultados electorales, Sergio Fajardo obtuvo 1.009.073 votos, equivalentes al 4,26 % de la votación nacional. Con ese resultado logró superar el umbral legal del 4 % de los votos válidos, requisito indispensable para acceder a la reposición estatal de gastos de campaña.
Qué es la reposición de votos y cuánto recibe Sergio Fajardo
La reposición de votos es un mecanismo mediante el cual el Estado devuelve parte de los recursos utilizados por los candidatos durante la campaña electoral.
Sin embargo, no se trata de un cheque en blanco ni de un premio por participar. La ley establece que los candidatos deben superar determinados umbrales de votación y, además, los recursos reconocidos están sujetos a los gastos efectivamente reportados y auditados ante las autoridades electorales.
Con los resultados de la primera vuelta, únicamente cuatro candidatos lograron superar el umbral requerido:
- Abelardo de la Espriella: 10.361.499 votos (43,74 %).
- Iván Cepeda: 9.688.361 votos (40,90 %).
- Paloma Valencia: 1.639.685 votos (6,92 %).
- Sergio Fajardo: 1.009.073 votos (4,26 %).
Los demás aspirantes quedaron por debajo del porcentaje exigido por la normatividad electoral. Entonces, ¿cuánto dinero recibirá realmente Sergio Fajardo? La respuesta está en los reportes financieros radicados ante el Consejo Nacional Electoral.
Según el formulario oficial de ingresos y gastos de campaña de Sergio Fajardo, el excandidato reportó ingresos totales por $1.857 millones y gastos totales por $1.778,7 millones.
El documento muestra que la campaña recibió recursos provenientes de varias fuentes:
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- $100 millones en recursos propios y aportes familiares.
- $60 millones en donaciones de particulares.
- $500 millones en créditos del sector financiero.
- $1.070 millones en préstamos de particulares.
- $57 millones en ayudas en especie.
- $70 millones aportados por la organización política que respaldó la candidatura.
En total, los ingresos sumaron $1.857 millones. Por el lado de los gastos, la campaña reportó desembolsos por $1.778.726.788,20. Los rubros más importantes fueron:
- $997,3 millones en gastos de administración.
- $352,4 millones en propaganda electoral.
- $317,5 millones en capacitación e investigación política.
- $55,5 millones en transporte y correo.
- $23,7 millones en actos públicos.
Las cifras son relevantes porque permiten entender por qué varios expertos y analistas han advertido que Fajardo no recibiría los cerca de $8.000 millones que algunos han mencionado.
La razón es sencilla: la reposición de votos busca compensar gastos de campaña debidamente soportados y reportados. En el caso de Fajardo, los gastos declarados ascienden a aproximadamente $1.778 millones.
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El caso de Fajardo resulta especialmente llamativo porque fue el candidato que logró superar el umbral por el margen más estrecho. Por debajo del umbral quedaron figuras como Claudia López, que obtuvo 225.517 votos (0,95 %), Raúl Santiago Botero con 206.140 votos (0,87 %), Mauricio Lizcano con 53.839 votos (0,22 %), Miguel Uribe Londoño con 28.657 votos (0,12 %) y Sondra Macollins con 19.889 votos (0,08 %).