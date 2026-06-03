Candidatos con 300.000 votos ya decidieron si apoyarán a Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda 

La primera vuelta presidencial dejó una de las contiendas más cerradas de los últimos años y abrió una nueva batalla política por conquistar los votos de quienes quedaron fuera de carrera. Abelardo de la Espriella terminó como el candidato más votado del país con 10,36 millones de sufragios, equivalentes al 43,74 % de la votación nacional, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9,69 millones de votos, correspondientes al 40,90 %.
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La diferencia entre ambos candidatos fue de cerca de 673.000 votos, una ventaja importante, pero insuficiente para garantizar el resultado de la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.
La magnitud de la disputa se refleja también en la participación electoral. A las urnas acudieron 23,87 millones de colombianos, mientras que 17,55 millones de ciudadanos se abstuvieron de votar, una cifra equivalente al 42,37 % del censo electoral.
Esa bolsa de electores sigue siendo el principal objetivo de ambas campañas, pero también cobran relevancia los apoyos —o la ausencia de ellos— de los candidatos eliminados.
Ahora, tres de los aspirantes que no lograron avanzar a la segunda vuelta y que en conjunto sumaron cerca de 300.000 votos ya empezaron a definir públicamente qué harán frente al enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Se trata de Mauricio Lizcano, Raúl Santiago Botero y Sondra Macollins.
Mauricio Lizcano descarta apoyar a cualquiera de los dos candidatos
Uno de los primeros en pronunciarse fue Mauricio Lizcano, quien obtuvo 53.839 votos, equivalentes al 0,22 % de la votación nacional.
El exministro descartó cualquier respaldo a los dos finalistas y anunció que mantendrá independencia política durante la segunda vuelta. “Ni con el uno ni con el otro”, afirmó Lizcano.
Según explicó, la polarización que observa en el ambiente político colombiano fue determinante para tomar esa decisión.
“La razón es muy sencilla, lo que hemos visto en los últimos días es que Colombia está realmente al borde de una guerra civil política y es hora de que los colombianos, en especial mi persona, hagamos un alto en el camino y defendamos las instituciones democráticas y el país”, sostuvo.
Lizcano también anunció que impulsará una plataforma ciudadana para vigilar el cumplimiento de las propuestas del próximo gobierno.
“Voy a conformar una plataforma ciudadana, una veeduría política a cualquiera de los dos candidatos que ganen. Esa veeduría ciudadana va a verificar y analizar los planes de gobierno para que realmente los candidatos que ganen cumplan sus promesas y defiendan las instituciones democráticas”, agregó.
Raúl Santiago Botero abre conversaciones antes de tomar una decisión
Una posición más abierta adoptó Raúl Santiago Botero, quien obtuvo 225.517 votos, equivalentes al 0,95 % de la votación nacional.
Aunque no anunció respaldo para ninguno de los dos finalistas, confirmó que comenzará conversaciones con distintos sectores políticos para definir el futuro de su movimiento.
“Queremos contarle a todos los miembros de Rompamos el Sistema, a todos los boteristas y a los templarios, que hemos decidido con Santiago abrir los canales de comunicación de todas las partes que nos han llamado para interactuar con nosotros, para hablar y para dialogar”, señaló. La declaración deja abierta la posibilidad de que en los próximos días se produzca algún tipo de acercamiento con las campañas de Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.
Sin embargo, Botero aseguró que cualquier decisión estará basada en consideraciones programáticas y no en factores emocionales derivados de la campaña. «Todo lo que voy a hacer no lo voy a actuar sobre la rabia, sino sobre la base principal de que vamos a trabajar y vamos a pensar en el país”, afirmó.
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Sondra Macollins tampoco entregará un respaldo directo
A las posiciones de Lizcano y Botero se sumó en las últimas horas Sondra Macollins, quien obtuvo 19.889 votos, equivalentes al 0,08 % de la votación nacional.
La exaspirante presidencial dejó claro que no entregará un respaldo automático a ninguno de los dos candidatos que disputarán la Presidencia.
“De cara a la segunda vuelta presidencial, he tomado una decisión coherente con lo que defendimos durante toda la campaña: no voy a tomar partido por los políticos; voy a tomar partido por los ciudadanos”, señaló en un comunicado público.
Macollins explicó que cualquier eventual respaldo estará condicionado a compromisos concretos con tres iniciativas que considera prioritarias para el país.
“Mi respaldo estará condicionado a que quien resulte elegido se comprometa públicamente con tres propuestas que considero fundamentales para el futuro del país”, afirmó.
Entre esas propuestas mencionó la creación de un sistema de vigilancia ciudadana de los recursos públicos mediante tecnología blockchain, un integrador nacional de servicios de salud y la implementación de pintura antideslizante en las vías para reducir la accidentalidad de motociclistas.
La excandidata también lanzó críticas a los acuerdos políticos tradicionales que suelen producirse después de la primera vuelta. “En los próximos días veremos a muchos que durante meses se atacaron entre sí correr a respaldar a candidatos con quienes supuestamente tenían profundas diferencias. Así funciona la vieja política: viven del Estado y terminan negociando espacios de poder para repartirse la torta. Nosotros escogimos un camino distinto”, aseguró.
Si se suman los resultados obtenidos por Raúl Santiago Botero (225.517 votos), Mauricio Lizcano (53.839 votos) y Sondra Macollins (19.889 votos), el total asciende a 299.245 sufragios.
Aunque esa cifra representa apenas cerca del 1,25 % de los votos válidos depositados en primera vuelta, sigue siendo un caudal electoral relevante en una elección donde la diferencia entre los dos finalistas fue de aproximadamente 673.000 votos.
Sin embargo, las posiciones anunciadas hasta ahora muestran un patrón común: ninguno de los tres candidatos ha expresado un respaldo directo a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda.
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Con una diferencia inferior a 700.000 votos entre los dos finalistas y una abstención superior al 42 %, el verdadero desenlace de la elección presidencial podría depender menos de los acuerdos políticos tradicionales y más de la capacidad de cada campaña para convencer a millones de ciudadanos que aún no han definido su voto para el próximo 21 de junio.