La primera vuelta presidencial dejó un escenario mucho más cerrado de lo que muchos analistas anticipaban. Aunque Abelardo de la Espriella terminó como el candidato más votado del país, la distancia frente a Iván Cepeda no fue suficiente para definir la elección y ahora todas las miradas están puestas sobre los territorios que podrían terminar inclinando la balanza en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.
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De acuerdo con los datos revelados por la Registraduría, Abelardo de la Espriella obtuvo 10,35 millones de votos, equivalentes al 43,74 % de la votación nacional. Iván Cepeda alcanzó 9,68 millones de sufragios, correspondientes al 40,90 %. La diferencia entre ambos fue de cerca de 670.000 votos.
Sin embargo, más allá de los resultados nacionales, hay un departamento cuya dimensión electoral y comportamiento político podrían resultar determinantes para definir quién llegará a la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años: Antioquia.
Antioquia entregó una ventaja contundente a Abelardo de la Espriella
Los resultados de la primera vuelta muestran que Antioquia fue uno de los grandes bastiones electorales de Abelardo de la Espriella.
En el departamento, el candidato obtuvo 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36 % de los sufragios válidos. La cifra prácticamente duplicó la votación alcanzada por Iván Cepeda, quien obtuvo 805.652 votos, correspondientes al 25,41 %.
La diferencia entre ambos candidatos dentro de Antioquia fue de aproximadamente 917.754 votos. Ese dato adquiere especial relevancia si se compara con la ventaja nacional. Mientras en todo el país Abelardo terminó la primera vuelta con una diferencia cercana a los 670.000 votos sobre Cepeda, solamente en Antioquia logró una ventaja superior a 917.000 votos.
En otras palabras, el margen obtenido por Abelardo en este departamento fue más grande que la diferencia total que registró frente a su rival en el consolidado nacional.
La importancia estratégica de Antioquia no se limita únicamente al desempeño de los dos candidatos que disputarán la Presidencia. El departamento también concentró una bolsa importante de votos que quedaron disponibles tras la eliminación de otros aspirantes.
Paloma Valencia obtuvo en Antioquia 294.322 votos, equivalentes al 9,28 % del total departamental, mientras que Sergio Fajardo alcanzó 225.072 votos, correspondientes al 7,09 %. Entre ambos sumaron más de 519.000 votos. La pregunta que ahora intentan responder las campañas es hacia dónde migrará ese electorado durante la segunda vuelta.
Si una proporción significativa de esos votantes decide respaldar a Abelardo de la Espriella, el candidato podría ampliar aún más su ventaja en uno de sus principales fortines electorales.
Por el contrario, si Iván Cepeda logra atraer parte importante de esos apoyos o incrementar la participación electoral en sectores donde tuvo menor desempeño, podría reducir la brecha observada en la primera vuelta.
La relevancia de Antioquia también se explica por el tamaño de su electorado. Para estas elecciones están habilitados para votar 5.448.240 ciudadanos en el departamento. De ellos, 2.815.917 son mujeres y 2.632.323 son hombres.
Se trata de uno de los censos electorales más grandes del país y, por lo tanto, de uno de los territorios con mayor capacidad para alterar el resultado nacional.
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Además de la redistribución de los votos de los candidatos eliminados, existe otro factor que puede modificar sustancialmente el resultado: la participación electoral.
En la primera vuelta acudieron a las urnas 23,87 millones de colombianos. Entretanto, 17,55 millones de ciudadanos no votaron, lo que equivale a una abstención cercana al 42,37 % del censo electoral. Esa enorme bolsa de electores representa una oportunidad para ambas campañas.