Massy Motors unifica su operación en Colombia; reunirá concesionarios como Germania Motors y Autogalias

Massy Motors presentó oficialmente su operación unificada en Colombia, con la que agrupa bajo una sola marca una red de concesionarios que hasta ahora operaba con diferentes nombres comerciales.
La compañía también reveló que proyecta cerrar 2026 con la venta de 12.000 vehículos y alcanzar una participación de mercado cercana al 4 %.
La empresa hace parte del Grupo Massy, conglomerado con más de 100 años de trayectoria y presencia en negocios como automotor, energía y retail.
En Colombia, Massy Motors reúne la operación de concesionarios que anteriormente funcionaban bajo diferentes marcas comerciales, como como Mazko, Auto Orion, Automontaña, Autolux, Germania Motors y Autogalias, entre otras.
«Hoy es el momento de decir que somos Massy Motors. Estábamos operando bajo el nombre de otros concesionarios», explicó Sonia Rodríguez, vicepresidenta de Massy Motors Colombia.
Actualmente, la operación en el país representa 14 marcas de vehículos, cuenta con 21 vitrinas para vehículos nuevos, vitrinas de vehículos usados y presencia en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Además, a través de Massy Rentals opera el negocio de alquiler de vehículos con las marcas National, Alamo y Enterprise en 10 ciudades y los principales aeropuertos del país.
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Otras apuestas de Massy Motors en Colombia
La compañía explicó que su modelo integra la venta de vehículos nuevos y usados con servicios de posventa, seguros, financiación y alquiler, con el propósito de acompañar al cliente durante todo el ciclo de uso del vehículo.
«Estamos en todas y cada una de las etapas de movilidad del cliente. Estamos en la venta de vehículos nuevos, comerciales, equipos de alquiler y maquinaria. Comercializamos seguros, financiamos los vehículos a través de nuestros aliados y tenemos toda la operación de posventa», señaló Rodríguez.
Uno de los pilares de crecimiento de Massy Motors ha sido la digitalización de su proceso comercial. La compañía informó que actualmente el 35 % de sus ventas se realizan por canales digitales, lo que permite a los clientes adelantar el proceso de compra sin necesidad de desplazarse inicialmente a un concesionario.
De acuerdo con Rodríguez, los clientes pueden completar prácticamente todo el proceso de compra de manera virtual.
«Hoy un cliente, simplemente por hacer clic en una campaña, puede tener su carro prácticamente al 100 %, sin haberse desplazado al concesionario», afirmó.
La empresa señaló que esta estrategia complementa la atención presencial con herramientas digitales para facilitar el proceso de compra de los vehículos.