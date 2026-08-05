Exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, fue nombrado presidente del GEF

Diego Mesa Puyo fue seleccionado como director ejecutivo y presidente del GEF (Global Environment Facility). Esta organización fue creada en 1991 y proporciona donaciones y asistencia para proyectos de beneficio ambiental a nivel mundial. El directivo también fue ministro de Minas y Energía de Colombia entre 2018 y 2022.
Antes de ser seleccionado para el cargo del GEF, se desempeñó como subdirector de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI). El GEF manifestó que, tras su paso por la cartera energética en Colombia, lideró una de las políticas de transición energética más ambiciosas de Latinoamérica, señalando que se implementaron reformas de mercado que movilizaron más de US$3.000 millones en inversión privada y aceleraron el desarrollo de fuentes renovables de energía.
“Los países necesitan socios confiables que puedan ayudarlos a convertir sus aspiraciones en acciones concretas. Sobre la base del legado del GEF, espero trabajar con el secretariado, los países miembros y nuestros aliados en todo el mundo para alcanzar juntos los objetivos ambientales y de desarrollo, integrando soluciones, catalizando inversiones y generando resultados tangibles para las personas y el planeta”, mencionó Mesa Puyo.
La organización señaló que sus fuentes de financiamiento están dirigidas a proyectos relacionados con el medio ambiente, la biodiversidad, la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Los países donantes se comprometieron inicialmente con US$3.900 millones para la novena reposición de su fondo fiduciario.
Añadió que sus prioridades para los próximos cuatro años se focalizarán en el financiamiento combinado, la movilización de recursos para países menos desarrollados y pequeños Estados insulares en desarrollo, el apoyo a comunidades locales e indígenas y el aumento de la eficiencia en la administración de los recursos.
Destacado: Gran Tierra Energy anuncia acuerdo para vender todos sus activos en Colombia y Ecuador a Maurel & Prom
También se aclaró que, además del fondo fiduciario, el director ejecutivo de la organización dirige el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad, el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático. A lo largo de tres décadas, estos fondos han otorgado más de US$27.000 millones en financiamiento y han movilizado otros US$155.000 millones para prioridades ambientales en países en desarrollo.
—