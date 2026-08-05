Gran Tierra Energy anuncia acuerdo para vender todos sus activos en Colombia y Ecuador a Maurel & Prom

La compañía de petróleo y gas en Colombia, Gran Tierra Energy, anunció un acuerdo para vender sus negocios en Colombia y Ecuador a Maurel & Prom. El movimiento representa la totalidad de sus activos en Suramérica y asciende a US$1.330 millones.
Gran Tierra confirmó que Maurel & Prom asumirá prácticamente la totalidad de los pasivos netos de la compañía, lo que le permitirá quedar libre de deuda y con una posición de liquidez al cierre de la operación.
También indicó que este movimiento fue aprobado de manera unánime por su Consejo de Administración, pero sigue sujeto a la aprobación de los accionistas de la compañía y al consentimiento de acreedores y compradores prepago, conforme a los contratos, así como a las autorizaciones regulatorias de Colombia y Ecuador, junto con otras condiciones de cierre. Si el proceso avanza conforme a lo previsto, la operación se cerraría el 31 de diciembre de 2026.
Por otro lado, el negocio que pasaría a manos de Maurel & Prom representa cerca de 29.000 barriles diarios de producción promedio de petróleo, de acuerdo con las cifras del primer semestre de 2026, antes de regalías. Además, comprende 144 millones de barriles de reservas probadas y probables.
Gran Tierra señaló que los ingresos en efectivo se utilizarán para devolver capital a los accionistas mediante un programa de recompra de acciones ordinarias en circulación, cuyo tamaño, plazo y estructura serán definidos por el Consejo de Administración. El resto de los recursos se destinará a financiar los programas de Gran Tierra en Canadá y Azerbaiyán, así como otros fines corporativos.
“El acuerdo de Gran Tierra para desinvertir en nuestros negocios de Colombia y Ecuador materializa el valor significativo que hemos creado en estos activos y marca un reposicionamiento deliberado de la compañía, que comenzó en 2024 con la adquisición de activos canadienses, seguida de la firma de un acuerdo de exploración, desarrollo y producción para la región terrestre de Guba-Khazaryani, dentro de la República de Azerbaiyán”, expresó Gary Guidry, presidente y director ejecutivo de Gran Tierra.
El directivo enfatizó que esta transacción transfiere el negocio de la compañía en Sudamérica, junto con todos sus pasivos netos, a Maurel & Prom, lo que dejaría a Gran Tierra libre de deuda y con una liquidez significativa, que incluye “US$250 millones en efectivo al cierre, cero deuda, un pagaré de US$65 millones con vencimiento en menos de un año y una línea de crédito no utilizada de US$75 millones”.
Añadió que confía en que Maurel & Prom está posicionada para ser un administrador eficiente y de largo plazo de los activos que la empresa deja en Colombia.
De esta forma, la empresa manifestó que en Azerbaiyán firmó un acuerdo para el desarrollo y la producción de petróleo en la región de Guba-Khazaryani, una zona que, según indicó, cuenta con importantes descubrimientos y con infraestructura de exportación. Este acuerdo contempla una participación operativa de 65 % y la administración del área contractual, un periodo de exploración y evaluación de cinco años y un periodo de desarrollo de 25 años para cualquier hallazgo económicamente viable, con posibilidad de extenderlo por cinco años adicionales.