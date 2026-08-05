Dólar en Colombia sigue a la baja en medio de pronósticos más pesimistas de inflación

El dólar en Colombia volvió a arrancar la jornada de este miércoles 5 de agosto a la baja, en los $3.192, lo que son $5 menos al compararse con el cierre de este martes.
De momento, el precio mínimo es de $3.185 y el valor máximo de la moneda estadounidense es de $3.192.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia está en los $3.189, lo que son $15 menos frente a la tasa representativa que informó la Superintendencia Financiera.
El dólar amanece a la baja luego de que el equipo técnico del Banco de la República diera a conocer sus nuevas proyecciones sobre la actividad económica nacional para lo que resta del año.
Lo que mueve al dólar en Colombia
De acuerdo con ese documento, la inflación va a terminar sustancialmente más arriba de lo previsto a inicios de año, previendo entonces que el IPC podría alcanzar el 7 % en diciembre.
El mismo informe vuelve a poner la lupa sobre lo que son las consecuencias de este escenario para la economía de los hogares durante el siguiente año, con foco especial en el precio de los servicios públicos y el valor de los arriendos.
En el plano internacional, las nuevas amenazas de Trump sobre Irán y la posibilidad de volver a ver restricciones en el comercio externo del petróleo genera fuertes escenarios de incertidumbre en el más corto plazo.
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De momento, el dólar en Colombia, dicen los más recientes pronósticos, terminaría cerca de los $3.500 como precio promedio este año.
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