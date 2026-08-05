Fenómeno de El Niño en Colombia tendrá efectos negativos más complejos de lo previsto

EL más reciente informe de Política Monetaria del equipo técnico del Banco de la República muestra algunos efectos más profundos de lo que será el Fenómeno de El Niño en Colombia.
Indica el pronóstico que tanto las presiones derivadas del ciclo agrícola como la inclusión de los efectos climáticos de altas temperaturas en el escenario central de pronóstico llevarían a que la inflación de alimentos crezca “hasta el final de 2026 a una tasa mayor que la contemplada en el Informe anterior”.
Agrega el mismo informe que a las altas probabilidades que manifiestan las agencias especializadas sobre la ocurrencia de un fenómeno de El Niño en Colombia, se incorpora su incidencia sobre los precios en un escenario conservador basado en episodios de intensidad fuerte registrados en el pasado.
“Este evento climático alcanzaría su mayor afectación sobre los precios hacia el segundo trimestre de 2027. Sin embargo, se espera que los demás factores alcistas ya mencionados cedan paulatinamente desde finales de 2026 y, junto con la mayor presión desinflacionaria de la tasa de cambio, lleven la variación anual de alimentos a descender a partir de inicios de 2027”, se lee en el informe.
Riesgos más fuertes del Fenómeno de El Niño en Colombia
Al comparar con el Informe anterior, la senda esperada se revisó al alza debido a las mayores presiones ya mencionadas y a la incorporación del fenómeno de El Niño, lo que en conjunto afectaría al ciclo agrícola.
“Con todo lo anterior, para finales de 2026 y de 2027 la variación anual del IPC de los alimentos sería del 9,0 % (antes 7,1 %) y del 3,8 % (antes 3,0 %), respectivamente”, dice el informe.
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Finalmente, la senda de pronóstico de los alimentos tiene asociada una alta “incertidumbre relacionada con el comportamiento de su producción y distribución, la tasa de cambio, el precio de los fertilizantes, los precios internacionales de los alimentos y los choques climáticos”. Se destaca la incertidumbre en torno a la duración e intensidad del fenómeno de El Niño en Colombia y el traspaso de sus efectos a los precios.