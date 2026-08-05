Plátano, papa y otros alimentos en Colombia que están bajando de precio

Un análisis del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala algunos comportamientos puntuales de los alimentos en Colombia, teniendo en cuenta su peso dentro de lo que habría sido el dato de inflación del mes de julio.
Indica el documento que se estima una variación mensual de -0,10 %, frente a 0,82 % un año atrás para estos productos, debido a la caída en los precios de los perecederos (-1,45 %).
Indica el informe que especialmente alimentos en Colombia como el plátano, papa y cebolla ven menores precios dado el mayor abastecimiento agrícola.
¿Qué viene para el precio de los alimentos en Colombia?
“Este efecto sería parcialmente compensado por el aumento de los procesados, liderado por la carne. Como resultado, la inflación anual se reduciría de 6,83 % a 5,86 %”, agrega el informe.
El análisis profundiza en que la inflación sin alimentos en Colombia aumentaría de 5,98 % a 6,20 %, con corte al primer semestre del año, lo que le daría para alcanzar su nivel más alto desde octubre de 2024.
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“Por su parte, la inflación sin alimentos ni regulados —nuestra medida preferida de inflación básica— se aceleraría de 6,00 % a 6,10 %, su mayor nivel desde abril de 2024, completando ocho meses consecutivos de aumentos. Estas medidas seguirían reflejando las presiones derivadas de la indexación al salario mínimo en los servicios y del fortalecimiento de la demanda en bienes”, concluye el reporte.