Cajas de compensación otorga salvavidas a ciudadanos: Ley impone amparo económico

La afiliación a una caja de compensación familiar por parte de lo ciudadanos genera un beneficio económico clave cuando los trabajadores se quedan sin empleo.
El beneficio que se contempla en la Ley 1636 de 2013, que creó el Mecanismo de Protección al Cesante, tiene como objetivo brindar apoyo económico temporal y facilitar la reincorporación de las personas al mercado laboral.
El subsidio de desempleo, para este 2026, equivale a un salario mínimo mensual legal vigente, es decir, $2 millones, valor que incluye el auxilio de transporte.
Los interesados en acceder al beneficio deben realizar el trámite a través de la agencia pública de empleo de la caja de compensación familiar a la que estuvieron afiliados. Allí deberán inscribirse y presentar la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Además del apoyo económico, el programa contempla servicios de orientación laboral, intermediación de empleo y procesos de capacitación para fortalecer las competencias de los beneficiarios y facilitar su reinserción en el mercado de trabajo.
El subsidio puede recibirse durante un periodo máximo de seis meses y es posible solicitarlo nuevamente cada tres años, siempre que el trabajador cumpla con las condiciones exigidas por la ley.
Uno de los requisitos principales consiste en haber realizado aportes a una caja de compensación familiar durante al menos 12 meses, continuos o discontinuos, dentro de los tres años anteriores a la solicitud.
¿Cómo solicitar el subsidio de desempleo en las cajas de compensación para recibir el salvavidas?
Una vez aprobada la solicitud, la entrega de los recursos se realiza de manera escalonada. El primer desembolso corresponde al 40 % del valor total del subsidio; el segundo equivale al 30 %; el tercero representa el 20 %, y el cuarto corresponde al 10 % restante, hasta completar el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.
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Además del apoyo económico, el Mecanismo de Protección al Cesante contempla el pago de los aportes al sistema de salud y pensión del beneficiario durante el tiempo en que reciba el subsidio, siempre que continúe cumpliendo con las condiciones establecidas por el programa. De esta manera, el trabajador mantiene su cobertura en seguridad social mientras permanece cesante.
Las cajas de compensación familiar son las encargadas de estudiar cada solicitud, verificar el cumplimiento de los requisitos y confirmar la disponibilidad de recursos, ya que la asignación del beneficio está sujeta a la existencia de cupos y presupuesto.
Asimismo, los beneficiarios deberán participar de manera obligatoria en las actividades definidas por la caja de compensación, entre ellas cursos de formación, talleres de orientación ocupacional y procesos de actualización de competencias laborales.
Antes de iniciar el trámite, es recomendable que los trabajadores consulten directamente con su caja de compensación los documentos requeridos, los plazos de inscripción y la disponibilidad del beneficio.