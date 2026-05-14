Pago de $2 millones que dan a trabajadores en situaciones críticas: Así lo puede reclamar

Los trabajadores en Colombia afiliados a una caja de compensación familiar pueden acceder a un apoyo económico en caso de quedar desempleados. Este beneficio está contemplado en la Ley 1636 de 2013, normativa que creó el Mecanismo de Protección al Cesante y que busca brindar respaldo económico y acompañamiento laboral a quienes pierden su empleo.
El subsidio de desempleo entrega recursos equivalentes a un salario mínimo mensual legal vigente. Para 2026, el monto asciende a $2 millones, incluyendo el auxilio de transporte. Con este beneficio, las personas desempleadas pueden contar con un ingreso temporal mientras adelantan la búsqueda de una nueva oportunidad laboral.
Para iniciar el proceso, los interesados deben acudir a las agencias públicas de empleo de la caja de compensación a la que estuvieron afiliados. Allí deberán realizar la inscripción y presentar la documentación exigida para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Además del apoyo económico, las cajas de compensación ofrecen acompañamiento para facilitar la reinserción laboral. Durante el tiempo en que se recibe el subsidio, los beneficiarios pueden acceder a capacitaciones, orientación ocupacional y programas de intermediación laboral que buscan acelerar su regreso al mercado de trabajo.
El beneficio se entrega durante un periodo de hasta seis meses y puede solicitarse nuevamente cada tres años, siempre y cuando el trabajador cumpla con las condiciones exigidas. Entre los principales requisitos se encuentra haber realizado aportes a una caja de compensación por al menos 12 meses, continuos o discontinuos, durante los últimos tres años laborales.
Así se solicita el subsidio de desempleo y se desembolsan los pagos
La entrega de los recursos se hace de manera gradual. El primer pago corresponde al 40 % del valor total del subsidio; el segundo desembolso equivale al 30 %; el tercero representa el 20 %, y el cuarto corresponde al 10 % restante, hasta completar el equivalente al salario mínimo definido para este año.
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Otro aspecto importante es que el subsidio también contempla los aportes al sistema de salud y pensión del beneficiario, siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos y mantenga activa su participación en el programa. Esto permite que el trabajador conserve su cobertura en seguridad social mientras permanece cesante.
Las cajas de compensación son las encargadas de evaluar cada solicitud y verificar la disponibilidad de recursos y cupos. Por esta razón, el cumplimiento de todos los requisitos resulta fundamental para acceder al beneficio.
Asimismo, quienes reciban el subsidio deberán participar en cursos, talleres y actividades de formación definidos por la caja de compensación.