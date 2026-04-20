Trabajadores tendrán ‘privilegio’ con caja de compensación que ayudará con mercado y otros beneficios

El comportamiento del gasto en los hogares colombianos sigue determinado, en buena medida, por el costo de vida, con un impacto más marcado en los segmentos de ingresos medios y bajos. Si bien los indicadores recientes muestran una desaceleración en el ritmo de la inflación, las proyecciones del mercado señalan que, durante el primer trimestre del año, aproximadamente el 32 % del presupuesto familiar se destina a la compra de alimentos y al pago de servicios básicos.
Esta proporción reduce de manera significativa el margen disponible para el ahorro, la inversión y la mejora en las condiciones de vida, lo que obliga a las familias a adoptar esquemas más rigurosos de administración financiera.
En este escenario, las cajas de compensación han reforzado su papel como mecanismos de apoyo para los hogares. A través de programas estructurados de beneficios, estas entidades buscan aliviar la presión del gasto cotidiano. Un caso representativo es el modelo desarrollado por Compensar, cuyo programa de Privilegios ha logrado consolidar una red de 262 convenios con aliados estratégicos en sectores como comercio minorista, salud, entretenimiento y grandes superficies.
Dentro de esta red se incluyen acuerdos con cadenas de supermercados y tiendas de alto consumo como Olímpica, Jumbo, entre otros comercios, así como con farmacias y operadores de entretenimiento. Estas alianzas permiten a los afiliados acceder a descuentos en productos de alta rotación, lo que se traduce en una disminución directa del gasto mensual en categorías esenciales.
¿Cuántos trabajadores han recibido este beneficio de Compensar?
De acuerdo con cifras reportadas por la entidad, más de 1.164.000 personas hacen uso de estos beneficios cada año, generando ahorros que superan los $135.000 millones. Este volumen no solo evidencia la adopción del programa, sino también su impacto tangible en la economía de los hogares.
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La estrategia se sustenta en la articulación de un ecosistema de aliados que amplía el acceso a precios preferenciales, en un contexto en el que los consumidores presentan una mayor sensibilidad frente al costo de los bienes y servicios. Adicionalmente, la iniciativa promueve ajustes en los hábitos de consumo. Entre las principales recomendaciones se encuentra la planificación de compras en función de jornadas promocionales, una práctica que contribuye a optimizar el gasto en rubros como alimentos y medicamentos.
Asimismo, se fomenta la construcción de una cultura de ahorro al interior del hogar, incentivando la participación de todos los integrantes en las decisiones de consumo y en la definición de objetivos financieros compartidos.