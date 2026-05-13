Colombianos siguen sin ganas de comprar vivienda y carro: Estas son las causas

Una nueva medición de Fedesarrollo muestra que los colombianos siguen sin ganas de comprar vivienda y carro, a cuenta de una suerte de incertidumbre económica.
De un lado, dice la medición, la disposición a comprar casa disminuyó en 12,4 puntos porcentuales en abril de 2026 frente al mes anterior y aumentó en 0,4 puntos porcentuales con respecto a abril de 2025.
La encuesta que asegura que los colombianos siguen sin ganas de comprar vivienda y carro también señala que, al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda disminuyó en las cinco ciudades analizadas, relativo a marzo de 2026.
“En abril de 2026, el índice de disposición a comprar vivienda disminuyó en 12,4 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -24,0 % a -36,4 %”.
¿Por qué los colombianos siguen sin ganas de comprar vivienda y carro?
Al tiempo que se observó una caída en la ciudad de Medellín (-14,7 puntos porcentuales), en la ciudad de Bogotá (-13,3 puntos porcentuales), en Barranquilla (-11,7 puntos porcentuales), en Cali (-6,2 puntos porcentuales) y en la ciudad de Bucaramanga (-2,1 puntos porcentuales).
En comparación con el mes anterior, los colombianos siguen sin ganas de comprar vivienda y carro, con una intención que disminuyó en los tres niveles socioeconómicos.
“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en abril de 2026 la disposición a comprar vivienda registró una caída en el nivel socioeconómico alto de 21,9 puntos porcentuales, de 13,7 puntos porcentuales en el estrato medio y de 9,1 puntos porcentuales en el estrato bajo respecto a marzo de 20262, dice la encuesta.
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Al revisar únicamente la intención por comprar vehículo registró un balance de -33,0 %, lo que representa una reducción de 3,5 puntos porcentuales respecto “al mes anterior (-29,5 %). Frente a abril de 2025 (-56,4 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 23,4 puntos porcentuales”.