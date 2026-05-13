Multa de $233.452 que imponen en Transmilenio por norma que pocos conocen al entrar a los buses

Más de cuatro millones de pasajeros utilizan diariamente el sistema TransMilenio en Bogotá. Aunque este medio de transporte se ha convertido en una alternativa fundamental para la movilidad de los ciudadanos, todavía existen normas poco conocidas que deben cumplirse dentro de portales y estaciones, especialmente durante las horas de mayor congestión.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el respeto por el ingreso prioritario de ciertos grupos poblacionales. De acuerdo con el Manual del Usuario de TransMilenio, respaldado por la Resolución 194 de 2016, impedir el acceso preferencial a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores o ciudadanos que lleven niños en brazos puede derivar en sanciones económicas.
La normativa establece que quienes obstaculicen el ingreso de estas personas incurren en una infracción tipo 1. Esta conducta puede generar un comparendo cercano a los $233.452, equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. La medida busca fortalecer la convivencia y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios que requieren atención prioritaria dentro del sistema.
Desde TransMilenio recuerdan que el acceso preferencial debe respetarse principalmente en las puertas delanteras de las estaciones y buses. Además, recalcan que este tipo de comportamientos afectan la movilidad y vulneran las normas de convivencia ciudadana establecidas para el transporte público de la capital.
¿Cómo se reportan estas situaciones en TransMilenio?
Las autoridades también señalaron que cualquier usuario puede reportar estas situaciones ante el personal de seguridad o solicitar la intervención de los uniformados encargados de la vigilancia en estaciones y portales. En caso de evidenciarse la infracción, el agente de Policía tiene la facultad de imponer el comparendo correspondiente.
Recomendado: TransMilenio se transforma: además de operar buses, ahora desarrollará proyectos de vivienda y comercio
Este tipo de controles hacen parte de las estrategias implementadas para promover una cultura ciudadana basada en el respeto y la solidaridad dentro del sistema de transporte masivo. En medio de las aglomeraciones y las largas filas que suelen registrarse en horas pico, las autoridades insisten en que ceder el paso a quienes tienen prioridad no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye a mejorar la convivencia entre los millones de pasajeros que se movilizan diariamente en TransMilenio.