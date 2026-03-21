Megaproyecto en Bogotá que unirá dos troncales de Transmilenio registra importantes avances: así reducirá tiempos

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) verificó una de las obras de mayor impacto para la movilidad en Bogotá, en la Av. de Las Américas y la calle 13. De acuerdo con la entidad, el proyecto avanza a buen ritmo en el deprimido, que será para uso exclusivo de TransMilenio y permitirá conectar la troncal de Las Américas con la Av. 68, y viceversa.
La obra reducirá los tiempos de viaje desde y hacia el occidente, el norte y el centro de la ciudad. “Este grupo (tres) tiene la responsabilidad de más de 1 kilometro y un deprimido de casi 500 metros de largo, ocho metros de alto (gálibo) que este año conectará TransMilenio desde Las Américas, pasará por la 68 y llegará a la calle 26 en sentido bidireccional”, confirmó el director del IDU, Orlando Molano.
Las localidades que se beneficiarán directamente serán Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Además, el avance del grupo completo se encuentra sobre el 82,32 %.
Esta cifra representa la recuperación significativa frente al panorama de enero de 2024, cuando la obra fue recibida con apenas un 36,86 % de ejecución, según la entidad.
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Otras obras dentro de este tramo
“Este grupo también tiene que entregar cerca de 30.000 metros sazde espacio público y zonas verdes, una estación de TransMilenio, un puente peatonal y un kilómetro de vía. Vamos a seguir trabajando para cumplirles a los bogotanos y, por supuesto, la instrucción del señor alcalde Carlos Fernando Galán”, aseguró el director Molano.
Entre otras actividades de obra vigentes en el deprimido se cuenta el trabajo en la instalación de aceros estructurales y fundición de vigas inferiores.
Además, se continúa con los trabajos en la estación de bombeo, que tiene por objeto realizar el manejo adecuado de aguas-lluvias que llegan al deprimido, evitando que se inunde.