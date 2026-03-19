Línea 3 del Metro de Bogotá ya tiene fecha de factibilidad: Megaproyecto pasará por este municipio de Cundinamarca

El proyecto del Metro de Bogotá continúa registrando avances significativos en su primera línea, considerada la iniciativa de infraestructura más relevante para la movilidad de la capital. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la ejecución de esta fase ya alcanza el 72 %, con progresos visibles en distintos puntos de la ciudad, lo que refleja el ritmo sostenido de las obras y su impacto en el entorno urbano.
En paralelo al desarrollo de la primera línea, las autoridades distritales mantienen como prioridad la expansión del sistema, con el propósito de consolidarlo como el eje estructurante del transporte público en Bogotá. En ese contexto, la Línea 2 avanza en su proceso de licitación pública internacional, una etapa clave para garantizar la participación de actores con experiencia en proyectos ferroviarios de gran escala.
Como parte de la estrategia para atraer inversión y fortalecer la competencia en el proceso, el proyecto ha sido presentado ante instancias internacionales, incluyendo escenarios en la Unión Europea. La Empresa Metro de Bogotá ha anunciado la realización de nuevas reuniones con representantes del sector ferroviario en Madrid, con el fin de ampliar el interés de empresas europeas y promover su vinculación en este megaproyecto.
¿Cuándo quedaría lista la factibilidad de la tercera línea del Metro de Bogotá?
Por su parte, la Línea 3 del Metro se encuentra en fase de estudios, una etapa técnica que permitirá definir su viabilidad y alcance. Este trazado contempla una conexión con el municipio de Soacha, en articulación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, esquema que busca integrar la capital con los municipios aledaños mediante soluciones de transporte masivo. La iniciativa responde a la necesidad de mejorar la conectividad regional y atender la creciente demanda de movilidad entre Bogotá y su área de influencia.
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La proyección de esta tercera línea apunta a su integración con las demás troncales del sistema, lo que permitiría una red más eficiente y articulada. En particular, se plantea que su recorrido tenga como punto de origen Soacha, facilitando el desplazamiento de miles de usuarios que diariamente se movilizan hacia la capital.
En cuanto a los tiempos estimados, la estructuración del proyecto aún requiere avanzar en estudios técnicos y financieros. Según declaraciones de Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, al diario La República, la factibilidad de la Línea 3 estaría lista en 2027. Este hito resulta determinante, ya que permitirá gestionar las fuentes de financiación y definir las condiciones para su ejecución.