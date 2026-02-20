Metro de Bogotá puso a ganar dinero a ciudadanos: suelo tuvo importante valorización

Bogotank —la alianza de investigación entre la Universidad de los Andes y ProBogotá Región— presentó nuevos resultados sobre el impacto del metro de Bogotá en el valor del suelo residencial.
Entre los hallazgos se encontró que los grandes proyectos de transporte masivo generan efectos económicos positivos incluso antes del inicio de la operación.
El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de los Andes y publicado con el respaldo del Lincoln Institute of Land Policy, analiza el comportamiento del valor comercial del suelo en áreas cercanas a las estaciones de la primera y segunda línea del metro, utilizando información catastral oficial y métodos econométricos avanzados de emparejamiento espacial y regresión.
El precio de vivienda cerca al metro de Bogotá
En cuanto a la primera línea, los resultados muestran que durante el anuncio y estructuración del proyecto (2019), los predios ubicados a menos de 800 metros de las estaciones registraron un incremento promedio de 11,7 % en el valor del suelo. Para 2023, en la fase de construcción, el efecto se mantiene, con una valorización promedio de 8,8 %.
“El metro ya está haciendo que la ciudad crezca; solo con el anuncio de la obra, el valor del suelo aumentó 11,7 %, y con el avance, subió otro 8.8 %, hay que seguir potenciando este crecimiento”, señaló Juan Pablo Bocarejo, director del departamento de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de los Andes.
El optimismo de la segunda línea
Ahora bien, frente al trazado de la segunda línea, aún sin adjudicar, las áreas cercanas a las futuras estaciones ya presentaron una valorización proyectada del 11,8 %, asociada a los efectos de expectativa y a la certeza progresiva del proyecto.
Estos efectos se estimaron comparando manzanas cercanas a las líneas del metro con otras de características urbanas similares en el resto de la ciudad, lo que permite aislar el impacto específico de la infraestructura de transporte sobre el valor del suelo.
De acuerdo con el análisis de BogoTank, estos resultados confirman que el metro de Bogotá no solo es una apuesta en movilidad, sino también un detonante de transformación urbana, con efectos directos sobre el mercado del suelo, la localización de la vivienda y el desarrollo orientado al transporte.
La evidencia muestra que el mercado internaliza rápidamente los beneficios de accesibilidad, conectividad y reducción de tiempos de viaje, generando oportunidades —y también desafíos— para la planificación urbana, la captura de valor del suelo y la política de vivienda.
Implicaciones para la política pública
Los hallazgos refuerzan la importancia de:
● Integrar la planificación del transporte con el ordenamiento territorial.
● Diseñar instrumentos de captura de valor que permitan reinvertir parte de la valorización del suelo en infraestructura y espacio público.
● Anticipar impactos sociales y territoriales para promover un desarrollo urbano más equitativo alrededor de las estaciones del metro.
“La primera línea del metro ya es un hecho, lo que está en juego es sí la convertimos o no en un catalizador de prosperidad sostenible. Con BogoTank queremos dar ideas para que esta obra de infraestructura sea una oportunidad para generar equidad, bienestar y prosperidad urbana sostenible”, afirmó María Carolina Castillo, presidente ejecutiva de ProBogotá Región.