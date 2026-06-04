Tras años de retraso, por fin entregan megaobra que acabará con trancones al norte de Bogotá

Después de años de retrasos, inconvenientes contractuales y múltiples dificultades técnicas que afectaron el avance de la obra, la avenida Laureano Gómez, conocida tradicionalmente como la carrera Novena, fue habilitada en su totalidad entre las calles 170 y 193, en la localidad de Usaquén, según lo destacó la Alcaldía de Bogotá.
La infraestructura puesta en funcionamiento comprende 2,3 kilómetros de vía distribuidos en dos calzadas con seis carriles para la circulación vehicular. Asimismo, incluye una ciclorruta de igual longitud, diseñada para fortalecer la movilidad sostenible y ofrecer una alternativa segura para los usuarios de la bicicleta.
El proyecto también contempló importantes intervenciones urbanas complementarias. Entre ellas se destacan la adecuación de 23.000 metros cuadrados de espacio público, la instalación de 254 luminarias para mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad en el corredor, así como la siembra de 387 árboles, una medida orientada a fortalecer la cobertura vegetal del sector y contribuir a la recuperación ambiental del entorno.
¿En cuánto se reduce el trancón con la entrada en operación de la Avenida Laureano Gómez?
La apertura completa de la avenida tendrá un impacto directo en la movilidad de varias zonas del norte de Bogotá. Los principales beneficiados serán los habitantes de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez, Lijacá, Verbenal y Buenavista, quienes durante años enfrentaron dificultades derivadas de las obras inconclusas y de la alta congestión vehicular en los corredores alternos.
Recomendado: Primicia | Las megaobras de la Avenida 68 en Bogotá que se entregarán en el primer semestre de 2026
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la entrada en operación de esta vía permitirá reducir entre 35 y 45 minutos los tiempos de desplazamiento en algunos recorridos. La nueva conexión facilitará una distribución más eficiente del tráfico y disminuirá la carga vehicular que actualmente soportan corredores estratégicos como la autopista Norte, la carrera Séptima y la avenida Boyacá.
Además de sus beneficios en materia de movilidad, la obra incorpora elementos de integración urbana y cultural. Uno de los componentes más visibles corresponde a la creación de 1.413 metros cuadrados de murales artísticos elaborados por el colectivo Monster Paint. Estas intervenciones rinden homenaje a la biodiversidad de la Sabana de Bogotá y buscan fortalecer la apropiación ciudadana de los espacios públicos.
La inversión total destinada al desarrollo del proyecto, incluidas las labores de interventoría, superó los 159.000 millones.