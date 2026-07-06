Las empresas latinoamericanas que realizan pagos a proveedores en Estados Unidos o reciben recursos desde ese país aún enfrentan uno de los principales cuellos de botella para hacer negocios internacionales: transferencias costosas, procesos que pueden tardar varios días y una alta carga regulatoria para operar en dólares.
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En medio de ese escenario, dos fintech colombianas decidieron unir capacidades para desarrollar una plataforma enfocada en agilizar esas operaciones.
Se trata de Payments Way y Milio, compañías del ecosistema fintech colombiano que anunciaron la creación de Dagurpay, una empresa especializada en infraestructura para pagos transfronterizos entre Estados Unidos y América Latina. La apuesta busca facilitar que empresas, entidades financieras y fintech puedan recaudar, enviar o dispersar dinero en dólares sin tener que desarrollar infraestructura propia en cada mercado.
El lanzamiento se produce en un mercado con un importante potencial de crecimiento. Según cifras citadas por la compañía, el negocio de los pagos transfronterizos en América Latina generó más de US$30.600 millones durante 2025 y se proyecta que supere US$52.400 millones hacia 2033, impulsado principalmente por las operaciones entre empresas (B2B).
Aunque el comercio internacional y la digitalización de los servicios financieros continúan creciendo, muchas compañías todavía encuentran dificultades para mover dinero entre países.
Actualmente, enviar una transferencia internacional de apenas US$250 puede llegar a representar costos de hasta 30 % en comisiones, según datos de Mastercard y la consultora PCMI. A esto se suma la dificultad para abrir cuentas en dólares, cumplir los requisitos regulatorios y gestionar el cambio de divisas, factores que terminan aumentando los costos operativos.
Precisamente esa necesidad fue la que identificaron Payments Way y Milio tras varios años desarrollando soluciones de pagos para empresas.
«Dagurpay no nace de una idea aislada, sino de años operando pagos en la región. Desde Payments Way y Milio vimos que muchas empresas tienen la necesidad de mover dinero entre países, pero se topan con una infraestructura que no está pensada para ellas. Quisimos construir esa capa que les permita operar corredores internacionales sin tener que montar un banco en cada mercado», afirmó Giovanni Vellojin Spataro, cofundador de Dagurpay.
¿Cómo funcionará la nueva plataforma de las fintech colombiano?
Dagurpay ofrecerá una infraestructura que integra en una sola plataforma varios procesos que normalmente deben realizarse por separado.
Entre ellos se encuentran la apertura de cuentas en dólares para empresas, la conversión de divisas (FX), el cumplimiento de requisitos regulatorios, el recaudo y la dispersión de recursos, además de la posibilidad de operar con monedas tradicionales y stablecoins como USDT y USDC.
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La solución está dirigida principalmente a fintech, bancos, cooperativas, remesadoras, empresas B2B y compañías que requieren mover recursos entre distintos países o convertir activos digitales a moneda local.
Según la compañía, inicialmente tendrá cobertura en corredores hacia Colombia, México, Ecuador y Venezuela, mercados donde, asegura, algunos operadores tradicionales tienen una presencia limitada. Asimismo, estima que las liquidaciones podrán completarse habitualmente en menos de 24 horas.
Imagine una empresa colombiana que compra insumos de manera frecuente a un proveedor en Estados Unidos. Actualmente puede necesitar abrir cuentas en distintas jurisdicciones, contratar intermediarios para realizar la conversión de divisas, presentar documentación cambiaria y esperar varios días para que el dinero llegue a su destino.
Con la infraestructura propuesta por Dagurpay, buena parte de esos procesos se integrarían en una única plataforma, reduciendo tiempos operativos y simplificando el cumplimiento regulatorio asociado a cada transacción.
Uno de los aspectos que destacan los fundadores es que la plataforma no solo pretende agilizar los pagos, sino también asumir parte de las obligaciones regulatorias que normalmente recaen sobre las áreas financieras de las empresas.
En el caso colombiano, por ejemplo, Dagurpay incorpora la gestión del proceso cambiario y de las declaraciones exigidas ante el Banco de la República, un procedimiento que suele representar una carga administrativa para las compañías que realizan operaciones internacionales.
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«La diferencia está en resolver toda la cadena en un solo lugar: una cuenta en Estados Unidos a nombre de la empresa, la conversión entre dólares, moneda local y stablecoins, y el cumplimiento regulatorio resuelto desde la plataforma. Le damos a una fintech, a una remesadora o a un banco la infraestructura para mover dinero entre países en menos de 24 horas, en lugar de los días que toma por la vía tradicional», explicó Juan Luis Pérez Escobar, CEO y cofundador de Dagurpay.