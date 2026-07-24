La incorporación de estándares en sostenibilidad por parte de las entidades microfinancieras en Colombia es ejemplo en América Latina y les brinda mayores herramientas pararesponder a desafíos sociales, económicos y ambientales.
En entrevista con Valora Analitik, María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, explicó cuáles son los avances en adopción de criterio asociados a la sostenibilidad, además del uso de canales digitales y de la inteligencia artificial para optimizar otorgamiento de créditos a microempresas y negocios.
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¿Cómo va la implementación de estándares de sostenibilidad en este sector?
Hoy tenemos 45 entidades asociadas y hemos hecho énfasis en el sector cooperativo, que atiende buena parte de esta población. El 86 % de las entidades participa en proyectos nacionales e internacionales, lo que demuestra el compromiso del sector con los estándares ASG.
Por eso nuestro primer informe gremial de sostenibilidad, elaborado bajo estándares internacionales es fundamental. Muestra cómo la industria microfinanciera está en un punto de liderazgo en América Latina.
No solamente participan bancos tradicionales, sino también cooperativas y microfinancieras regionales, que están haciendo esfuerzos para cumplir estos estándares internacionales.
Esto nos permite tener una hoja de ruta común para acelerar la innovación, fortalecer la sostenibilidad y responder a los desafíos sociales, económicos y ambientales. No se trata únicamente de apoyar la superación de la pobreza, sino de desarrollar una conciencia integral en beneficio del país.
¿Cómo se miden los criterios ASG en las entidades microfinancieras?
Lo importante es que las entidades avancen dentro de su propia estructura, porque son ellas las que reportan estos indicadores y ese trabajo termina reflejándose en las microempresas que atienden.
En gobernanza, por ejemplo, el 100 % de las entidades que participaron en este proyecto cuentan con juntas directivas y códigos de ética. El fortalecimiento de las entidades asociadas genera mayor estabilidad y sostenibilidad para toda la industria microfinanciera.
Además, el 83 % tiene programas anticorrupción y mecanismos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. En materia de género, las entidades participantes generan más de 59.000 empleos directos, de los cuales el 59 % corresponde a mujeres.
No se trata solamente de otorgar microcréditos a mujeres, sino de que las propias organizaciones promuevan la participación femenina en sus equipos de trabajo.
Estos informes reflejan la filosofía de sostenibilidad de las organizaciones que hacen parte del gremio. Hoy los organismos multilaterales y los fondeadores internacionales revisan estos estándares antes de adjudicar recursos para proyectos en Colombia.
¿Cuáles fueron los hallazgos en inclusión y digitalización?
En la medida en que los asesores de microcrédito y las organizaciones profundicen en educación financiera y en el acompañamiento a la microempresa, se logran mejores resultados.
Nuestro objetivo es mejorar la productividad de la microempresa, independientemente de su nivel de desarrollo. Si fortalecemos sus capacidades internas, podremos tener empresas mucho más productivas.
Además, ya no se trata únicamente del otorgamiento de crédito. Estamos evolucionando hacia el uso de inteligencia artificial. Hoy ya se han desembolsado más de 360.000 microcréditos a través de canales 100 % digitales.
Aprovechando datos alternativos y nuevas herramientas tecnológicas, estamos desarrollando modelos que permiten otorgar créditos de manera digital, reducir costos y agilizar el acceso al microcrédito para esta población.
¿Cómo está Colombia frente a otros países de la región?
Colombia está tomando un liderazgo muy importante, especialmente en América Latina. El informe gremial de sostenibilidad fue compartido con la Asociación Latinoamericana de Gremios de Microfinanzas como un ejemplo para que otros gremios impulsen a sus asociados a avanzar en estos temas.
Por eso la Unión Europea acompañará nuestro congreso de microfinanzas los días 22 y 23 de octubre. Su participación demuestra el interés y el respaldo a los avances que está teniendo Colombia.
Durante el congreso se presentarán desarrollos relacionados con inteligencia artificial, la evolución de los microcréditos 100 % digitales y nuevas iniciativas tecnológicas que están impulsando diferentes organizaciones del país.
Para nosotros es fundamental mantener la calidad de la cartera. No se trata de colocar crédito por colocarlo, porque hacerlo sin responsabilidad puede terminar llevando a la microempresa al crédito informal.
También presentaremos experiencias internacionales, entre ellas el caso de Brasil, donde existe un modelo con un enfoque específico en el fortalecimiento de la microempresa.
¿Qué expectativas tienen para lo que resta de 2026?
La inflación sigue siendo un reto importante porque los micronegocios son los más afectados.
Nuestra principal meta es implementar una estrategia nacional de apoyo a la microempresa que permita acompañarla sin importar su ubicación, aprovechando la red de entidades asociadas al gremio y articulando esfuerzos con gobernaciones, alcaldías y otras organizaciones que ofrecen servicios no financieros.
El objetivo es consolidar un proyecto que impulse la productividad de las microempresas en todo el territorio nacional.