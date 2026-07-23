Siigo recibe financiación por US$103,5 millones para impulsar su expansión regional

La empresa de software empresarial Siigo obtuvo una financiación por US$103,5 millones para fortalecer su estructura financiera y respaldar su plan de expansión en América Latina.
En esta operación participó el Banco de Occidente, una de las entidades del Grupo Aval, con un aporte de US$18,5 millones.
Los recursos también estarán destinados a fortalecer la posición de liquidez de la compañía y apoyar el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas dirigidas a pequeñas y medianas empresas.
La operación cuenta además con el respaldo de inversionistas internacionales y hace parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en la región.
Fundada en 1988, Siigo es una empresa colombiana de software empresarial especializada en soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas.
La compañía ofrece herramientas para facturación electrónica, contabilidad, nómina, gestión administrativa y otros procesos de negocio.
Actualmente, Siigo tiene operaciones en Colombia, México, Ecuador, Perú y Uruguay, mercados en los que ofrece soluciones de software para la gestión empresarial y la digitalización de pymes.
¿Qué dijo Banco de Occidente sobre la operación?
Carlos Andrés Echeverri, vicepresidente de Empresas de Banco de Occidente, aseguró que la entidad busca apoyar compañías con modelos de negocio basados en innovación y transformación digital.
«Esta operación refleja nuestra confianza en las empresas que están transformando la manera en que las organizaciones gestionan sus negocios. Impulsar compañías innovadoras como Siigo contribuye no solo a su crecimiento, sino también al fortalecimiento de miles de pymes que encuentran en la tecnología una herramienta clave para ser más competitivas», señaló.
De igual manera, Banco de Occidente explicó que esta participación hace parte de su estrategia de financiación estructurada para empresas que impulsan procesos de innovación y transformación digital.