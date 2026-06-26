Bogotá abrirá 5.000 cupos para subsidios en la Gran Feria de Vivienda 2026

La Secretaría Distrital del Hábitat anunció la realización de la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, que se llevará a cabo del 2 al 4 de julio en el Movistar Arena y ofrecerá más de 5.000 cupos para acceder a los programas de subsidio Oferta Preferente y Reactiva tu Compra.
La convocatoria hace parte de la estrategia Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar y busca facilitar el acceso a vivienda propia para hogares de menores ingresos.
Durante los tres días del evento también participarán entidades financieras, constructoras y diferentes actores del sector, con la expectativa de recibir a más de 45.000 familias interesadas en adquirir vivienda.
Inscripciones y requisitos
Podrán participar personas o familias que residan en Bogotá, no sean propietarias de vivienda en ninguna parte del país y tengan ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.
Las inscripciones deberán realizarse de manera virtual a través de la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat. La entidad reiteró que todos los trámites son completamente gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fraudes o estafas.
Como novedad, la feria incorporará un componente de educación e inclusión financiera dirigido a los hogares que aún no cuentan con un cierre financiero para comprar vivienda.
Expertos ofrecerán orientación sobre bancarización y acceso al crédito hipotecario, con el objetivo de fortalecer las posibilidades de adquisición de vivienda.
La feria se desarrollará los días 2, 3 y 4 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en el Movistar Arena, y contará con la presencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, además de representantes del sector constructor y financiero.