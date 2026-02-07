Primicia | Las megaobras de la Avenida 68 en Bogotá que se entregarán en el primer semestre de 2026

Las obras de adecuación y construcción de la troncal de la Avenida 68 continúan avanzando y se consolidan como uno de los proyectos de infraestructura vial más relevantes para Bogotá.
De acuerdo con los cronogramas iniciales, el megaproyecto debería encontrarse con un nivel de avance superior al 80 %. No obstante, la entidad ha reiterado que la culminación total de la obra está proyectada para el año 2027.
Entre las razones que incideron en los retrasos está relacionado con la aplicación del Manual de Gestión Predial de la entidad, el cual establece que, para iniciar plenamente la etapa de construcción, es necesario contar con un concepto de viabilidad predial. Este requisito implica disponer del 80 % del área requerida y del 100 % de los predios que ya hayan sido ofertados.
A pesar de lo anterior, el IDU confirmó en primicia a Valora Analitik cuáles serán los primeros grupos de la troncal de la Avenida 68 que se entregarán en el primer semestre de 2026. Se trata de dos frentes de obra considerados estratégicos dentro del proyecto: los grupos 3 y 4, cuya finalización está prevista para junio de ese año.
En el caso del Grupo 3, que va desde la Avenida Las Américas hasta la calle 13, el IDU informó que estarán listos los carriles exclusivos de TransMilenio, el deprimido de la estación, así como las obras de espacio público, zonas verdes y puentes peatonales. De hecho, será uno de los primeros en ponerse al servicio de la ciudadanía durante el primer semestre de 2026.
Aunque el puente peatonal de la calle 10 ya se encuentra en funcionamiento, la entrega de este grupo incluirá además el deprimido exclusivo para el sistema TransMilenio y la habilitación de los espacios públicos comprendidos entre las calles 11 y 13, lo que permitirá una mejor integración del corredor con su entorno urbano.
Por su parte, el Grupo 4 también hará parte del paquete de megaobras de la Avenida 68 que se entregarán en el primer semestre de 2026. Este tramo se extiende desde la calle 13 hasta la avenida La Esperanza y contempla una longitud aproximada de 1,61 kilómetros en el costado oriental. En este sector ya se encuentra habilitado el box culvert de la calle 23 y se ha avanzado en la construcción de la estructura de la estación de la calle 19.
La entrega de este grupo incluirá los carriles de TransMilenio, dos estaciones del sistema, dos puentes peatonales, obras de espacio público y zonas verdes, así como un deprimido peatonal, elementos que buscan mejorar tanto la movilidad como la seguridad de los peatones en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la ciudad.
Ahor bien, el IDU también dejó claro que la puesta en funcionamiento de estos dos grupos se dará a finales de este año, de acuerdo con el cronograma actualizado de la entidad.
¿Cuánto estarán listas las otras obras de los grupos de la Avenida 68?
En cuanto a los demás frentes de obra, el IDU señaló que la mayoría de los grupos estará lista hacia finales de 2026, con el objetivo de generar una mejora sustancial en la movilidad de la avenida 68 y sus áreas de influencia.
Entre los segmentos cuya entrega está prevista para ese periodo se encuentran el Grupo 2, que va desde la calle 18 sur hasta la avenida Las Américas; el Grupo 5, entre la avenida La Esperanza y la calle 46; el Grupo 6, desde la calle 46 hasta la calle 66; y el Grupo 9, que se extiende entre la carrera 48 y la carrera 9.
Finalmente, el IDU indicó que los grupos restantes, correspondientes al Grupo 1, que va desde la Autopista Sur (calle 45 sur) hasta la calle 18 sur; el Grupo 7, entre la calle 66 y la carrera 65; y el Grupo 8, desde la carrera 65 hasta la carrera 48A, se entregarían en 2027.
Con ello, la administración distrital espera completar la totalidad de los tramos de esta megaobra, considerada clave para la reorganización del sistema de transporte y la movilidad en Bogotá.