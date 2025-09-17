Megaproyecto en el sur de Bogotá que conectará la NQS y Av 68 tiene 57 % avance: ¿Cuándo la entregan?

Uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la movilidad de Bogotá es el correspondiente al Grupo 1 de la Avenida 68, que incluye la construcción del nuevo puente de Venecia.
Esta estructura fue demolida hace 24 meses, pero su reconstrucción ha experimentado retrasos que han generado inconformidad entre los habitantes del sector. La preocupación radica en que esta zona del sur de la ciudad concentra un alto flujo vehicular debido a la conexión entre la Avenida NQS y la Avenida 68, lo que ocasiona congestiones frecuentes.
La demolición del puente de Venecia hace parte del plan de ampliación de la Avenida 68, dentro del megaproyecto que busca transformar uno de los corredores más transitados de la capital. Sin embargo, las obras han enfrentado demoras que han prolongado el cronograma inicial, lo que ha generado cuestionamientos de la ciudadanía sobre los plazos y el impacto de los trabajos en la movilidad. Este tramo es clave, ya que no solo contempla el nuevo puente, sino que también integrará tres estaciones de TransMilenio, con conexión directa al futuro Metro de Bogotá.
De acuerdo con información publicada por el medio Alerta Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que, con corte al 1 de septiembre de 2025, el proyecto del puente de Venecia registra un avance general del 57 %. Según la entidad, la actual administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, recibió esta obra con un progreso cercano al 12 %, lo que evidencia un incremento significativo en su ejecución durante los últimos meses.
El IDU también señaló que, de mantenerse el ritmo actual de trabajo y cumpliendo con las etapas previstas en el cronograma, el Grupo 1 de la Avenida 68 podría entrar en funcionamiento en el segundo semestre de 2027.
¿Cómo es el proyecto del Grupo 1 de la Avenida 68 en Bogotá?
El proyecto del Grupo 1 abarca el tramo comprendido entre la Calle 18 Sur y la Autopista Sur, donde a la fecha se reporta un 64 % de ejecución en las obras. Este frente contempla la adecuación de cuatro carriles, de los cuales uno estará destinado al sistema de transporte masivo TransMilenio y los tres restantes serán para tráfico mixto.
La intervención no se limita únicamente a la ampliación vial: también incluye la recuperación y adecuación de 63.931 metros cuadrados de espacio público, así como la creación de 23.604 metros cuadrados de zonas verdes. Estos elementos buscan mejorar el entorno urbano y ofrecer espacios adecuados para el esparcimiento de la comunidad.
En el componente de movilidad sostenible, se destaca la construcción de 1,83 kilómetros de ciclorruta, diseñada para facilitar la conexión de los ciclistas con otros corredores y promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.
Adicionalmente, el proyecto contempla un nuevo puente vehicular, tres pasos peatonales subterráneos y la ampliación de un box vehicular, obras que responden a la necesidad de optimizar la movilidad y garantizar la seguridad tanto de los peatones como de los conductores.