Regiotram de Occidente dio pase clave que acelerará su construcción: Hay fecha para primera fase

El Regiotram de Occidente se consolida como uno de los proyectos de infraestructura de transporte más importantes para Bogotá y Cundinamarca. Esta iniciativa busca transformar la movilidad en la Sabana de Occidente mediante la conexión ferroviaria entre la capital del país y los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza.
El sistema contará con una extensión de 39,6 kilómetros y 17 estaciones a lo largo de su recorrido. Una vez entre en operación, permitirá reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre estos municipios y Bogotá, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se movilizan por este corredor.
Sin embargo, recientemente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó sobre la llegada de maquinaria especializada al patio taller El Corzo, en Facatativá. Se trata de nueve vehículos de transporte de carga que trasladaron una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, equipos que serán fundamentales para la construcción de la nueva infraestructura ferroviaria.
Según Rey, la primera fase del proyecto tiene prevista su entrada en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027, entre Facatativá y Fontibón, mientras que la conexión hasta el centro de Bogotá está proyectada para 2029.
¿Cómo estos equipos aceleran la construcción base de Regiotram de Occidente?
Según explicó el mandatario, estos equipos permitirán acelerar la instalación de la vía férrea sobre una base estabilizada que ya existe en buena parte del trazado. El proceso contempla la aplicación de balasto, un material granular que sirve de soporte para las traviesas de concreto y los rieles, garantizando condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad para la circulación de los trenes.
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Las locomotoras tendrán la función de movilizar las tolvas encargadas de distribuir el balasto a lo largo del corredor. Posteriormente, la bateadora férrea realizará la compactación y nivelación del material mediante sistemas mecánicos especializados, permitiendo conformar la estructura necesaria para soportar la operación ferroviaria.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta tecnología permitirá construir cerca de 300 metros lineales de vía por día, lo que contribuirá a cumplir los cronogramas establecidos para la ejecución del proyecto. Actualmente, el Regiotram de Occidente registra un avance general superior al 40 % y se perfila como el primer tren regional de pasajeros del país.
Cuando entre en operación, el sistema facilitará la integración entre Bogotá y la Sabana de Occidente, además de conectar físicamente con la Primera Línea del Metro de Bogotá a través de la estación central ubicada en el sector de la calle 26 con avenida Caracas, fortaleciendo así la red de transporte masivo de la región, según lo dicho por Rey.
Este 25 de mayo hemos recibido en el Patio Taller El Corzo, en Facatativá, las nueve camabajas que transportan una flota compuesta por una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto. Con ellas arrancaremos la construcción del corredor férreo del… pic.twitter.com/FhMet4xBVT— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 25, 2026