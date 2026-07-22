Durante las mesas de empalme territorial con la Gobernación de Antioquia y los alcaldes del departamento, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que hay dos poderosos financiadores de EE. UU. que tienen interés en el Ferrocarril de Antioquia.
El anuncio fue hecho por el propio mandatario electo, tras un comentario hecho por el gobernador Andrés Julián Rendón.
Este último afirmó: «Queremos plantearle este sueño que tenemos aquí de revivir el Ferrocarril de Antioquia, en una primera etapa que queremos rehabilitar desde Bello hasta Puerto Berrío».
¿Cuáles son los dos poderosos financiadores de EE. UU. que tienen interés en el Ferrocarril de Antioquia?
Por su parte, De la Espriella afirmó: «Le tenemos una buena noticia”, al tiempo que el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez, añadió: “Tenemos ya una reunión con el DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional), que es la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, y con el EXIM Bank. Los dos están interesados en ese proyecto«.
El espaldarazo internacional se conoció luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le planteara formalmente a De la Espriella el «sueño» de revivir el histórico Ferrocarril de Antioquia.
La respuesta del nuevo equipo de gobierno fue inmediata, confirmando reuniones de alto nivel con los dos poderosos financiadores de EE. UU. que tienen interés en el Ferrocarril de Antioquia .
Este cambio representa un giro determinante para las pretensiones de infraestructura en la región. Durante los últimos años, iniciativas como el Tren del Río sufrieron contratiempos por cuenta de las decisiones del Gobierno saliente de Gustavo Petro.
Marcela Holguín, gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia (PFA), denunció en su momento que la administración saliente no priorizó el megaproyecto, postergando la eventual entrega de vigencias futuras nacionales hasta el año 2038.
Ante el bloqueo fiscal de la cartera de Transporte en la etapa anterior, la entidad tuvo que contemplar escenarios de contingencia, incluyendo la estructuración técnica y financiera de un tren de uso mixto bajo esquemas de Alianza Público-Privada (APP), según dijo la funcionaria en un debate de control político.
No obstante, con la llegada de De la Espriella y el respaldo de la banca estatal de los Estados Unidos, se espera que el megaproyecto sea acelerado.
Así es el megaproyecto del Ferrocarril de Antioquia
El trazado del Ferrocarril de Antioquia contempla una conexión para pasajeros entre el Valle de Aburrá, que buscará articularse directamente con la red del Metro de Medellín.
Así las cosas, el plan para este megaproyecto contempla que el tramo Bello – Barbosa sea para transporte de pasajeros y esté integrado con la Línea A del Metro de Medellín, que recorre el Valle de Aburrá de sur a norte.
Por otro lado, en el segmento de carga, se extenderá hasta Puerto Berrío con el fin de enlazar la producción antioqueña con la arteria férrea nacional de La Dorada – Chiriguaná y con la navegabilidad del río Magdalena.
La construcción del megaproyecto del Tren del Río en Antioquia ya ha tenido inversiones departamentales por cerca de $60.000 millones, recursos que se han usado para ejecutar estudios definitivos. Otros $15.000 millones han sido financiados con regalías y cooperación internacional.