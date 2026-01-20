Antioquia se prepara para volver a poner en funcionamiento sus líneas férreas. La Asamblea Departamental aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza que autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales para garantizar la construcción de un tren multipropósito.
La iniciativa, presentada por la Gobernación del departamento, respalda una inversión estimada de $1,7 billones. Los recursos tienen un horizonte de ejecución de entre 2028 y 2056, y apuntan a garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera de la obra conforme a la normativa vigente.
El ferrocarril de Antioquia permitirá la rehabilitación y modernización del corredor férreo entre el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio, integrando transporte de pasajeros y carga. La propuesta está orientada a reducir los costos logísticos, tiempos de conexión y generar beneficios económicos, sociales y ambientales para la región.
De acuerdo con información de la Asamblea, el monto aprobado servirá como fuente de financiación de la construcción (Capex $2,86 billones) del proyecto en su primera etapa, en compañía de diversas fuentes de financiación.
Fases del proyecto para reactivar el ferrocarril de Antioquia
Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en la primera fase de la obra se avanzará en el tramo Bello – Barbosa, el cual consta de 29,8 kilómetros. En esta etapa se contempla aprovechar el antiguo corredor férreo para modernizarlo bajo estándares técnicos actuales.
El proyecto, además, contará con seis estaciones en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.
En una segunda fase, se proyecta avanzar en la expansión de la línea hacia el suroeste y el Magdalena Medio.