XP Investments advierte presiones inflacionarias y anticipa aumento en tasas de interés en Colombia

La inflación en Colombia volvió a encender las alarmas de los mercados y podría obligar al Banco de la República a retomar el ciclo de aumentos en las tasas de interés, de acuerdo con el más reciente informe mensual para América Latina de XP Investments.
La firma señaló que las presiones inflacionarias se intensificaron durante mayo, llevando tanto la inflación total como la básica a niveles cercanos a máximos de dos años. Según el análisis, el incremento ha sido impulsado principalmente por el encarecimiento de los servicios, las presiones salariales, una demanda interna que se mantiene sólida y mayores costos de la energía.
«Las dinámicas subyacentes siguen siendo débiles, lo que apunta a riesgos persistentes para la inflación», indicó la entidad.
Ante este panorama, XP Investments mantiene su expectativa de que la junta directiva del Banco de la República apruebe un aumento de 50 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria, aunque advierte que existe el riesgo de que las tasas permanezcan elevadas durante un periodo más prolongado.
Mercado sigue de cerca la segunda vuelta presidencial
El informe también dedicó un apartado al proceso electoral colombiano y destacó que el candidato presidencial Abelardo De la Espriella ha tomado la delantera en la contienda.
Según XP Investments, el reciente impulso de su campaña y las encuestas conocidas en las últimas semanas favorecen sus posibilidades de imponerse en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.
La firma incluyó el escenario electoral dentro de los factores de riesgo que siguen los inversionistas internacionales para evaluar el comportamiento de los activos colombianos durante el segundo semestre del año.
América Latina enfrenta mayores riesgos inflacionarios
A nivel regional, XP Investments advirtió que los riesgos globales para la inflación han aumentado, en medio de las tensiones geopolíticas y el encarecimiento de algunas materias primas, situación que está poniendo a los bancos centrales en una posición cada vez más compleja.
El informe destaca que las economías exportadoras de commodities, como Brasil, han mostrado un desempeño relativamente mejor frente a otros mercados emergentes, aunque también enfrentan mayores presiones sobre los precios.
En el caso brasileño, la firma considera que los estímulos fiscales y crediticios mantendrán la actividad económica por encima de su potencial durante este año, pese a una política monetaria restrictiva. Por ello, proyecta que la tasa Selic alcance un nivel terminal de 14%, sin descartar incrementos adicionales.
Para México, XP observa un panorama distinto. La inflación continúa moderándose y el banco central tendría espacio para realizar un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, seguido de nuevas reducciones durante 2027.
Mientras tanto, en Chile, la actividad económica ha mostrado un comienzo de año más débil de lo esperado, aunque la caída de los precios de los alimentos permitió una moderación de la inflación durante mayo, reduciendo por ahora la presión sobre el banco central.
Los estrategas de XP concluyeron que el principal desafío para América Latina durante los próximos meses será contener las presiones inflacionarias sin afectar de forma significativa el crecimiento económico.