David Vélez, fundador de Nubank, se une a los consejos directivos de OpenAI

David Vélez, fundador de Nubank, y Robin Vince, director ejecutivo de BNY, fueron anunciados como integrantes de los consejos de la OpenAI Foundation y de OpenAI Group PBC.
Ambos, explicó la compañía, aportan perspectivas complementarias sobre cómo la tecnología puede transformar industrias e impulsar el crecimiento económico.
Adicionalmente, resaltó que han dirigido instituciones globales durante “importantes cambios tecnológicos y de mercado”.
En lo anterior, combinando una innovación “ambiciosa” con una gobernanza “rigurosa”, resiliencia y un enfoque en la creación de valor duradero para las personas que utilizan sus servicios.
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Por su parte Bret Taylor, presidente de los consejos de la Fundación OpenAI y de OpenAI Group PBC, afirmó que Vélez y Vince son “líderes excepcionales que han utilizado la tecnología para transformar los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global. Su experiencia será invaluable mientras OpenAI atiende a más empresas y personas en todo el mundo y trabaja para garantizar que la IA beneficie a todos”
Sobre las perspectivas de los nuevos integrantes, OpenAI destacó que mantienen un “sólido compromiso” con la filantropía y el liderazgo de organizaciones sin fines de lucro en los ámbitos de la salud, la educación y las artes, además de contar con décadas de experiencia en la construcción de instituciones que amplían el acceso y las oportunidades económicas.
Al respecto, David Vélez señaló que “la tecnología puede ser una poderosa fuerza para ampliar el acceso y las oportunidades cuando se desarrolla en torno a las necesidades de las personas y se sustenta en la confianza. La IA tiene el potencial de ayudar a las personas, las empresas y economías enteras a hacer más, y espero contribuir a los esfuerzos de OpenAI para poner una IA útil al alcance de todos”.
Finalmente, Robin Vince dijo: “La IA puede ser la máxima generadora de capacidades al ampliar aquello que las personas y las instituciones son capaces de lograr. Hacer realidad la promesa de la IA requiere creatividad, una gobernanza sólida y una implementación responsable, y es un honor para mí incorporarme a los consejos para contribuir a la misión de OpenAI”.
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