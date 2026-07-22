Obras por Impuestos: la inversión privada materializada en desarrollo para los territorios más vulnerables de Colombia

Las obras y los proyectos de infraestructura han sido, históricamente, motores de transformación y desarrollo para los territorios. En Colombia, su impacto trasciende la construcción de una vía, un puente, una escuela o un sistema de alcantarillado, se refleja en las oportunidades que se abren para las comunidades, en la conexión entre regiones y en la posibilidad de cerrar brechas que durante años han limitado el desarrollo social y económico del país.
Incluso frente al contexto que Colombia atraviesa, marcado por la polarización, las restricciones fiscales y grandes necesidades sociales, el sector productivo continúa trabajando, invirtiendo y buscando alternativas para que el desarrollo se mantenga, entre ellas el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), una herramienta para convertir parte de sus obligaciones tributarias en proyectos que transforman territorios y generan bienestar.
La apuesta se extiende a sectores fundamentales para el futuro del país: infraestructura vial y transporte, educación y salud pública, servicios públicos, energía y telecomunicaciones, y desarrollo rural y agrícola. Para eso, los empresarios se han unido en mesas a lo largo y ancho del país, con el objetivo de revisar proyectos para financiarlos a través del mecanismo, aportando hasta el 50% de su impuesto de renta en su ejecución y asumiendo todos los riesgos constructivos, tal y como se contempla en el mecanismo.
Entre otros, se destacan Grupo Argos y sus empresas, que desde 2019 y con el respaldo de más de 50 aliados, como Arquitectura y Concreto, Bancolombia, EPM, Frisby, Grupo Bios, Isagen, Microplast, Mineros, Postobón, SmartFit, y muchos otros, han movilizado cerca de $787.000 millones en 50 proyectos, beneficiando directamente a más de 600.000 personas en todo el territorio nacional.
Más allá de las cifras, el impacto del mecanismo se refleja en la posibilidad de que los recursos se traduzcan en obras concretas y en respuestas visibles para las comunidades. Se trata de una forma de construir confianza y de demostrar que la inversión privada puede convertirse en una herramienta de desarrollo territorial cuando existe articulación y capacidad de ejecución.
Esta visión ha sido reconocida por distintos actores de los territorios. Recientemente, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, hizo énfasis en que Obras por Impuestos demuestra que cuando el sector público y el sector privado trabajan en la misma dirección, los resultados llegan a los territorios donde más se necesitan.
La experiencia también ha sido valorada por los gobiernos locales. En Granada, por ejemplo, su alcalde, Daniel Andrés Hoyos, resaltó el aporte de este mecanismo a las comunidades: “Ayuda a los municipios a desarrollarse porque llega a las poblaciones más vulnerables. Es una apuesta muy interesante, ya que nos permite salir adelante ante la escasez de recursos que tenemos”.
La lógica detrás de Obras por Impuestos es, precisamente, convertir la confianza y la colaboración en resultados. A través de sus empresas y aliados, Grupo Argos ha participado en la transformación de impuestos en desarrollo territorial, mediante la estructuración y ejecución de proyectos que llevan bienestar a zonas especialmente afectadas por el conflicto, como las comunidades PDET y Zomac.
Construcción de Colombia: impacto de Obras por Impuestos y territorios beneficiados
El impacto que esta iniciativa ha generado en las comunidades ha llevado a que distintos gobernantes y actores institucionales planteen la necesidad de fortalecer el mecanismo.
Tal es el caso de José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, quien planteó ampliar hasta en cinco veces el cupo Confis para hacer posible una mayor inversión directa de las empresas. La propuesta parte de una premisa fundamental: aumentar la capacidad de un mecanismo que busca combinar eficiencia, transparencia e impacto.
En ese orden, uno de los proyectos que ejemplifican el impacto del mecanismo es el mejoramiento de la vía Dabeiba-Camparrusia, que contempla la intervención de más de ocho kilómetros de vía terciaria, la construcción de cerca de 60 obras transversales y la implementación de pavimento rígido, drenaje y señalización. En 2025 se entregaron cuatro kilómetros correspondientes al tramo dos y actualmente se avanza con la pavimentación de los cuatro kilómetros restantes del tramo uno. A mayo de 2026 se culminó la pavimentación de 4,1 kilómetros y se adelantan labores de construcción de obras y señalización, generando 300 empleos entre directos e indirectos.
El proyecto no solo representa una intervención de infraestructura, pues también significa mejorar la conexión de comunidades, facilitar la movilidad y crear condiciones para que el desarrollo económico y social tenga mayores posibilidades de llegar a los territorios.
En Proantioquia, Marcela Barón, su directora de desarrollo y equidad territorial, afirmó que están convencidos de que OXI es uno de los mecanismos más efectivos para cerrar brechas territoriales en el departamento: “Nuestra percepción es profundamente positiva, y lo sustentan hitos concretos que transforman vidas”.
A su vez, la directiva también destacó el valor de la articulación entre los sectores público y privado: “Aquí radica el valor de las alianzas público-privadas. El desarrollo de Antioquia no puede recaer exclusivamente en el Estado. Cuando las empresas asumen el compromiso de destinar parte de su impuesto de renta a proyectos con impacto real, se convierten en aliadas activas del cierre de brechas. Obras por Impuestos traduce la responsabilidad tributaria en desarrollo tangible”.
Siguiendo con las obras, en la misma vía Dabeiba-Camparrusia se encuentra el puente vehicular Las Cruces, construido sobre el cauce de la quebrada del mismo nombre. La obra cuenta con una longitud de 22 metros lineales y una inversión superior a los $5.500 millones.
Adicionalmente, otro de los proyectos es la construcción y mejoramiento de la Institución Educativa La Pérez, en Ituango, que avanza en la consolidación de una infraestructura moderna y segura para beneficiar directamente a más de 600 estudiantes. La obra incluye la adecuación de aulas, espacios pedagógicos, zonas administrativas, baterías sanitarias y áreas recreativas.
Otra de las obras emblemáticas y con mayor impacto es el alcantarillado de Nueva Colonia, en Turbo, Antioquia, cuya inversión supera los $112.000 millones, convirtiéndose en el mayor proyecto ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos en Colombia.
Su impacto va más allá de la infraestructura. La obra busca resolver la gestión de aguas residuales y contribuir a mejorar indicadores relacionados con la salud pública, la dignidad habitacional y la pobreza multidimensional.
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A esto se suma el proyecto para mejorar y rehabilitar la vía entre Mistrató y Belén de Umbría, en Risaralda, por $34.700 millones, que beneficiará a 17.000 personas.
Como dato adicional, Grupo Argos y un grupo de 20 compañías aliadas recibieron la aprobación para ejecutar 10 nuevos proyectos en 2026 en el marco de Obras por Impuestos, por un valor superior a los $175.000 millones con las vigencias de 2025. Las iniciativas estarán orientadas a fortalecer la infraestructura social, educativa y vial en territorios priorizados de Antioquia y Risaralda.
Sin embargo, la experiencia acumulada a través de estos proyectos también plantea una discusión más amplia: cómo reactivar la infraestructura y cómo lograr que Colombia vuelva a estructurar y ejecutar proyectos capaces de generar confianza y transformar sus regiones.
Más voces sobre OXI en Colombia
Desde Cementos Argos han identificado algunas líneas clave para avanzar en esa dirección. Carlos Mario Gómez, director de Asesoría Técnica en la empresa, explicó que la primera está relacionada con la posibilidad de replicar el mecanismo en otros departamentos del país.
Para eso, en su concepto es fundamental que cada departamento cuente con una persona que actúe como interlocutor y se encargue de llevar a una mesa empresarial las prioridades de desarrollo de la región. Dicho proceso debe articular a las secretarías de infraestructura, educación y las demás dependencias involucradas, de manera que acompañen al sector privado en la estructuración de los proyectos.
La segunda línea tiene que ver con recuperar la confianza del inversionista: “Si miramos un poco qué nos deja el Invías o la Agencia Nacional de Infraestructura, nos damos cuenta que no hay proyectos de alta relevancia o estructurados que generen la confianza que requiere el mecanismo. Ese es un reto en el que tenemos que trabajar”, afirmó Gómez.
Finalmente, la tercera línea se relaciona con los proyectos de obra pública. Ante la ausencia de proyectos estructurados para ser financiados por el gobierno entrante, la discusión se ha trasladado a los procesos de empalme territoriales y regionales, en los que se busca que las gobernaciones y alcaldías identifiquen cuáles son los proyectos estratégicos para cada municipio.
El desafío, en últimas, es que Colombia vuelva a construir una agenda de infraestructura mediante Obras por Impuestos que conecte las necesidades de sus territorios con la capacidad de inversión, ejecución y articulación de los distintos actores.
Así las cosas, expertos, cifras y resultados tangibles han demostrado que Obras por Impuestos representa una de las expresiones más concretas de cómo la empresa privada puede contribuir a la construcción de país. Su importancia no está únicamente en el valor de las inversiones o en el número de proyectos ejecutados, sino en la capacidad de convertir recursos en infraestructura, infraestructura en oportunidades y oportunidades en desarrollo.
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