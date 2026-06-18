Relevante | Credicorp Capital mejora recomendación de Grupo Argos y Cementos Argos: este es el informe completo

Tras el cumplimiento de su recomendación previa UPERF, Credicorp Capital ajustó su visión sobre dos de los principales conglomerados del sector de infraestructura y materiales de construcción en Colombia: Grupo Argos y Cementos Argos. Aunque el banco mantiene una postura neutral, el cambio a recomendación Hold (mantener) refleja una lectura más constructiva del mediano plazo, apoyada en mayor visibilidad estratégica y catalizadores externos.
En su más reciente informe, la firma mantuvo precios objetivo de $20.100 para Grupo Argos y $12.300 para Cementos Argos. El análisis se da en un contexto en el que el mercado empieza a incorporar con mayor claridad la hoja de ruta del conglomerado y los ajustes recientes en su estructura de gobierno corporativo.
El banco de inversión sostiene que el potencial de revaluación sigue dependiendo de la ejecución, pero identifica mejoras en el perfil de riesgo-retorno. Entre ellas, mayor visibilidad del negocio de Cementos Argos en su reposicionamiento en Estados Unidos vía agregados, y un posible entorno político más favorable para infraestructura en Colombia tras las elecciones presidenciales.
También se destacan los recientes cambios organizacionales tras la salida de Jorge Mario Velásquez de la presidencia de Grupo Argos. La llegada de Juan Esteban Calle como nuevo CEO y la reconfiguración de roles en filiales como Odinsa y Celsia apuntan a fortalecer la ejecución sin alterar la estrategia de largo plazo.
Mejora en visibilidad, pero el mercado sigue exigiendo ejecución
Credicorp Capital señala que el principal ajuste en su tesis es una mayor claridad sobre los catalizadores futuros, aunque el mercado aún no incorpora plenamente ese potencial debido a la incertidumbre en tiempos de materialización.
En Cementos Argos, el informe resalta el avance en la reconfiguración del negocio en Estados Unidos tras la monetización de activos previos en ese mercado. La compañía ha consolidado su plataforma de agregados en Norteamérica con inyecciones de capital cercanas a US$396 millones, además de la expansión de capacidad en República Dominicana y el desarrollo de infraestructura operativa dedicada.
A esto se suma la separación entre Argos Materials y Argos LatAm, un movimiento que, según el análisis, mejora el enfoque estratégico y permite mayor claridad operativa. Sin embargo, el banco advierte que el proceso de creación de valor está en una etapa temprana y dependerá de la capacidad de escalar el negocio de forma consistente en los próximos años.
El informe no incorpora ningún ajuste de valoración asociado a una eventual salida a bolsa del negocio en Estados Unidos, pese a que esta alternativa sigue en el radar estratégico de la compañía.
En el frente local, Credicorp mantiene una visión cautelosa sobre la demanda de cemento en Colombia, afectada por la debilidad del sector residencial y una ejecución de infraestructura que aún no muestra una recuperación clara. A esto se suma una competencia más intensa tras movimientos recientes de jugadores globales en el mercado.
Para Grupo Argos, la recomendación también se ajusta a Hold, con precio objetivo de $20.100. La firma considera que el conglomerado presenta un perfil más balanceado, donde los catalizadores de mediano plazo conviven con riesgos relevantes de corto plazo.
Entre los factores positivos, Credicorp destaca la posibilidad de un entorno político más favorable tras las elecciones, lo que podría reactivar el portafolio de proyectos de infraestructura, especialmente en proyectos gestionados por Odinsa. Concesiones viales y aeroportuarias podrían ganar tracción en un escenario de mayor impulso a la inversión.
Sin embargo, el informe advierte que el sector energético sigue siendo un punto de presión. Celsia enfrenta un entorno complejo tras la confirmación de condiciones de El Niño por parte del IDEAM, fenómeno que reduce los aportes hídricos y afecta la generación hidroeléctrica.
Este escenario se agrava por la mayor vulnerabilidad estructural del sistema energético colombiano, derivada del aumento en la dependencia de importaciones de gas. Esto incrementa la exposición a choques de oferta y presión sobre precios en periodos de baja hidrología.
Pese a ello, el banco reconoce que las compañías han implementado medidas de mitigación, como mayor cobertura contractual y optimización operativa, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto en márgenes, aunque sin eliminar la presión del ciclo climático.
En infraestructura, el informe también resalta el pipeline de proyectos de Odinsa, que supera los $10 billones en inversión estimada. El portafolio incluye iniciativas aeroportuarias y viales de gran escala, aunque con incertidumbre en tiempos de ejecución tras la cancelación de algunos proyectos recientes.
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En este contexto, Credicorp sugiere que un cambio de administración podría convertirse en un catalizador relevante, al destrabar proyectos que hoy se encuentran en pausa y reactivar el ciclo de inversión en infraestructura.
En conjunto, el análisis mantiene una postura equilibrada: reconoce mejoras en la visibilidad estratégica, avances en la expansión internacional y posibles catalizadores políticos, pero insiste en que el factor determinante sigue siendo la ejecución. La firma concluye que la creación de valor dependerá de la capacidad del grupo para transformar su estrategia en resultados sostenibles, en un entorno macroeconómico, político y climático que sigue siendo