Resolución del Gobierno Petro prohíbe la explotación minera y petrolera en el complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz

El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Ambiente, señaló que avanzará en la delimitación participativa del complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz, el más grande del mundo. Mediante la Resolución 0960 de 2026, el Ejecutivo indicó que esta decisión implica la protección de más de 314.700 hectáreas, consideradas estratégicas para la seguridad hídrica y el ordenamiento del territorio.
La cartera informó que la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, firmó la resolución y que, con ello, el Gobierno da cumplimiento a un fallo del Juzgado 40 y a una sentencia ordenada por la Corte Constitucional en 2017, mediante el cual se estableció la validez jurídica de la delimitación de esta zona y la formulación del plan de manejo ambiental dentro de los plazos definidos.
Este proyecto es relevante porque, además de reconocer las actividades agropecuarias, según la cartera de Ambiente, prohíbe la minería y la exploración y explotación de petróleo y gas en esta zona. Incluso, la entidad manifestó que las autoridades deberán zonificar y definir los usos del territorio en un plazo de tres años, con el fin de garantizar la conservación y el manejo sostenible del área.
Este territorio comprende zonas de los municipios de Arbeláez, Cabrera, Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, La Calera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha, Ubaque, Une y Venecia, en Cundinamarca. En Bogotá incluye las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe, Sumapaz, Usme y Usaquén. También abarca municipios de Meta, El Castillo, Guamal, Lejanías, Mesetas y Uribe, así como zonas del Huila.
“Más de 3.300 personas participaron durante estos años en las siete fases del proceso, de acuerdo con lo establecido por la sentencia, así como más de 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas, que hicieron parte de la construcción de esta resolución”, mencionó la ministra encargada Irene Vélez, quien también se desempeña como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La cartera ministerial manifestó que el complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz está conformado por los páramos Cruz Verde, Las Ánimas, Las Mercedes, El Cedral, Andabobos, Clarín, El Cajón y los Tambos de Colorado, entre otros.
Expresó que este complejo provee agua a 16 acueductos veredales y beneficia con este recurso a cerca de 16.000 usuarios en Ciudad Bolívar, Soacha y Usme, así como a más de 3.340 familias en Pasca, además de distritos de riego en Huila, Meta y Cundinamarca.
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La cartera enfatizó que esta zona alberga una amplia biodiversidad, con cerca de 670 especies de plantas, equivalentes a 20 % de las registradas en los páramos de Colombia, además de 98 especies de plantas endémicas. También concentra 17 % de las especies de mamíferos del país, 51 % de las aves restringidas a ecosistemas de páramo y 18 % de los anfibios de alta montaña.
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