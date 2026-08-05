Relevante | Grupo Argos lanza el programa ACE 1.0 para cerrar la brecha de valor de sus acciones y duplicar dividendos

Grupo Argos presentó su programa Argos Convergence Effort (ACE 1.0), con el que busca cerrar la brecha entre el precio de mercado y el valor fundamental, a partir de varias acciones dentro del holding.
Según se informó, la iniciativa tiene el objetivo de generar, capturar y transferir valor para todos los accionistas de la compañía y se apalanca en la hoja de ruta que se ha recorrido durante la última década para simplificar su estructura, enfocar su portafolio, fortalecer su balance, rotar capital y hacer más visible el valor de sus activos.
La compañía afirmó que es consciente de que el mercado no está reconociendo el valor fundamental de Grupo Argos, por lo que ACE establece generadores de valor, como la convergencia entre el precio de mercado y el valor fundamental.
Con la implementación de ACE, se esperan varios objetivos. Uno de ellos es que en los próximos 24 a 36 meses el Ebitda consolidado de Grupo Argos pase de $3,2 billones a $5,6 billones, creciendo un 70 %.
También se buscará que el dividendo por acción se duplique y el retorno total al accionista (TSR) se encuentre en un rango entre el 75 % y 100 %.
Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, afirmó que “después de una década de simplificación y enfoque, la compañía está lista para acelerar la captura de valor para sus accionistas. Estamos concentrados en fortalecer la rentabilidad de los negocios, en cerrar el descuento de las acciones frente al valor fundamental, en acercar los flujos de caja al holding y en simplificar la estructura para consolidar el rol de asignación de capital en cabeza de Grupo Argos y concentrar el rol de gestión de activos y levantamiento de capital en cabeza de Grupo Argos Asset Management (antes Odinsa)”.
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Evolución de Odinsa como gestor de activos
Según informó Grupo Argos, la hoja de ruta de ACE en su primera fase de ejecución se apoya en tres pilares.
Uno de ellos es la consolidación del negocio de asset management en un único vehículo en el grupo, Grupo Argos Asset Management, antes Odinsa. En este sentido, el holding destacó que se buscar reducir redundancias en las estructuras de las compañías y acercar el flujo de caja de los activos de infraestructura a Grupo Argos y sus accionistas.
Para lograrlo, se establecerá una estructura que disminuya la replicabilidad del portafolio, proteja su valor diferencial y consolide dos roles claros:
La asignación de capital de Grupo Argos, como habilitador del crecimiento de los negocios vía asignación de capital y como LP (Limited Partner) ancla del gestor de activos del grupo empresarial.
Por otro lado, Grupo Argos Asset Management, como único gestor de activos. Será responsable de originar oportunidades de inversión y levantar capital.
En esta línea, el holding actuará como inversionista ancla dentro de una oferta de otros inversionistas de capital con la que Grupo Argos Asset Management financiará los negocios que origine.
Esta evolución permitirá consolidar capacidades, facilitar el acceso a capital local e internacional y escalar oportunidades de crecimiento con estructuras más eficientes y comparables frente a estándares globales.
La nueva estructura implica que Grupo Argos tendrá directamente la propiedad de las plataformas de vías, aeropuertos, aguas y energía. Lo anterior sujeto a los tiempos y las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes.
Sobre esto, Calle añadió que, bajo esta nueva configuración, “Grupo Argos Asset Management será responsable de originar nuevas estrategias de inversión, liderar el proceso de formación de capital y gestionar los fondos y vehículos de inversión creados”.
Aceleración de readquisiciones en el mercado
Otro objetivo es desplegar $500.000 millones en readquisiciones de acciones de Grupo Argos en los próximos seis a 12 meses. Este monto ya fue aprobado en marzo pasado por la Asamblea de Accionistas de Grupo Argos y se ejecutará con flexibilidad entre el sistema transaccional y el mecanismo independiente.
La compañía señaló que ha identificado la posibilidad de disponer de $1,5 billones adicionales para este fin, previa aprobación de la Asamblea de Accionistas, mediante la rotación de activos estabilizados y monetizables.
Finalmente, la compañía podrá realizar operaciones marginales de rebalanceo táctico del portafolio entre las inversiones listadas si se identifican oportunidades frente a su valor relativo.
Excelencia operacional – (Profitability push)
Adicionalmente, con ACE el Grupo Argos busca fortalecer la rentabilidad de los negocios, capturar eficiencias, simplificar estructuras y aumentar la generación de caja a través de metas ejecutables y cuantificables por negocio.
Respaldados en la estrategia 2030 del negocio de materiales de construcción que implica la separación de la compañía para consolidar dos plataformas operativas.
En Argos Latam la meta es aumentar de manera orgánica el Ebitda en más de US$75 millones en los próximos dos años. Adicionalmente, se espera avanzar en el reingreso a Venezuela con compromisos controlados de capital y continuar con la expansión en Guatemala.
En paralelo, en Argos Materials se avanza en el plan de negocio, en la consolidación de la plataforma de agregados y en el despliegue de capital.
Por su parte, en Celsia el propósito es capturar eficiencias operativas que incrementen el margen Ebitda hasta niveles superiores al 40 % a diciembre de 2028, al tiempo que se disminuyan el apalancamiento con una meta de $1 billón en los próximos 12 meses.
Grupo Argos Asset Management buscará materializar las cuatro iniciativas privadas de aeropuertos y vías en contratos de concesión, reducir los gastos operativos a $35.000 millones en 2026, integrar el negocio de aguas a partir de la adquisición de Ticsa y crecer la remuneración por la gestión de activos.
Finalmente, en el negocio inmobiliario, se priorizará la monetización acelerada de activos tanto en Pactia como en el Negocio de Desarrollo Urbano, que, además, se separará de Grupo Argos y se consolidará como una compañía del portafolio, facilitando la lectura del mercado frente a su desempeño y valor.
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