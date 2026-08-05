Ecopetrol anuncia resultado exitoso de la subasta para la compra de aproximadamente 25 % del capital social de Brava

Ecopetrol S.A. anunció este 5 de agosto la culminación exitosa de la subasta de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) en el mercado brasileño B3, logrando la adquisición de aproximadamente el 25 % del capital social de Brava Energía S.A.
La operación, ejecutada a través de su subordinada Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, permitió la compra de 116.110.717 acciones ordinarias a un precio de 23 reales por acción.
Según informó la compañía, la transacción registró un «alto apetito de mercado», lo que permitió obtener un resultado favorable bajo las condiciones inicialmente ofrecidas y tras cumplir con todos los requisitos regulatorios exigidos.
Este resultado no es un hecho aislado, sino un hito fundamental en la estrategia de la estatal petrolera colombiana para adquirir una participación controlante del 51 % en Brava Energía.
Para alcanzar este objetivo, Ecopetrol planea avanzar simultáneamente el próximo 17 de agosto con dos procesos clave: la liquidación y pago de las acciones adquiridas en la subasta y el perfeccionamiento de un Contrato de Compraventa de Acciones suscrito en abril de este año con un grupo de accionistas relevantes, cuya participación asciende a un 26 % adicional.
Para financiar inicialmente esta adquisición, Ecopetrol ha optado por un esquema de crédito de corto plazo bajo la ley de Nueva York, gestionado a través de Ecopetrol Capital AG, que a su vez otorgará un crédito intercompañía a la filial brasileña.
Sin embargo, la empresa enfatizó que esta deuda será refinanciada posteriormente mediante una combinación de recursos propios y deuda de largo plazo. El objetivo de esta maniobra es asegurar que la estructura de capital se mantenga sostenible y alineada con las metas de apalancamiento y la calificación crediticia de la compañía.
Con este movimiento, Ecopetrol refuerza su presencia en el mercado energético de Brasil, consolidando una operación estratégica que se venía gestando desde finales de abril.