David Vélez, fundador de Nubank, fue confirmado para el Latam Fintech Market 2026: así será su participación

El fundador y CEO global de Nubank, David Vélez, fue confirmado como uno de los principales conferencistas del Latam Fintech Market 2026 (LFM), el encuentro que reunirá a empresarios, inversionistas, entidades financieras, reguladores y líderes del ecosistema fintech de América Latina los próximos 17 y 18 de septiembre en Barranquilla.
Lea también: Las señales que anticipan la quiebra de una pequeña empresa: estudio revela los errores más comunes
La participación del empresario colombiano será uno de los momentos centrales del evento organizado por Colombia Fintech, que este año coincide con el décimo aniversario del gremio y tendrá una agenda enfocada en los principales desafíos y oportunidades que enfrentará la industria financiera en los próximos años.
Según confirmó Colombia Fintech, Vélez intervendrá en el escenario principal del encuentro para compartir su visión sobre el futuro de los servicios financieros, el desarrollo de empresas con alcance global y las oportunidades que tiene América Latina para ampliar la inclusión financiera mediante la innovación tecnológica.
Detalles de la participación de David Vélez en el Latam Fintech Market 2026
La organización del evento destacó que la participación del fundador de Nubank estará centrada en la transformación que ha vivido la industria financiera durante la última década y en los retos que enfrentan las compañías tecnológicas para continuar ampliando el acceso a productos financieros en la región.
David Vélez fundó Nubank en Brasil en 2013 con el objetivo de transformar la relación de los usuarios con los servicios financieros mediante una propuesta completamente digital, sencilla y enfocada en la experiencia del cliente.
Más de una década después, la compañía se consolidó como una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales del mundo y atiende a más de 135 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.
Puede interesarle: Los documentos falsos creados con IA ponen en alerta a las empresas: así funciona este fraude
El empresario colombiano también compartirá su experiencia en la construcción de una empresa tecnológica con presencia regional y en el desarrollo de modelos de negocio escalables para el sector financiero.
Para Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, la presencia de David Vélez representa una oportunidad para conocer la visión de uno de los empresarios latinoamericanos que ha liderado una de las transformaciones más relevantes del sistema financiero regional.
«Contar con David Vélez en Latam Fintech Market es una oportunidad única para conocer de primera mano la visión de uno de los empresarios colombianos que ha liderado una de las transformaciones más importantes de la industria financiera latinoamericana. Su participación reafirma que el LFM es el escenario donde se están dando las conversaciones que pueden cambiar el rumbo del sector», afirmó Santos.
Barranquilla reunirá a más de 2.500 líderes del ecosistema fintech
El Latam Fintech Market 2026 espera congregar a más de 2.500 asistentes, entre representantes de empresas fintech, entidades financieras tradicionales, fondos de inversión, compañías tecnológicas, organismos multilaterales y autoridades públicas.
Durante dos jornadas se desarrollarán conferencias, paneles y espacios de relacionamiento alrededor de temas como inteligencia artificial aplicada a las finanzas, pagos digitales, crédito e inclusión financiera, activos digitales, regulación, inversión en tecnología financiera y nuevas tendencias que están transformando el sistema financiero regional.
También puede leer: Fruta Fresca Origin, el retail antioqueño apuesta por conquistar Colombia con la apertura de 20 nuevas tiendas
De acuerdo con Colombia Fintech, la agenda fue diseñada para fortalecer las conexiones entre los diferentes actores del ecosistema, impulsar nuevas oportunidades de negocio y acelerar el desarrollo de la industria financiera en América Latina.