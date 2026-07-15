El retail de moda en Colombia sigue ganando dinamismo y ahora una empresa nacida en Antioquia busca acelerar ese crecimiento con un ambicioso plan de expansión nacional.
Se trata de Fruta Fresca Origin, un ecosistema multimarca enfocado en el segmento premium, que anunció que abrirá 20 nuevas tiendas en Colombia como parte de una estrategia para fortalecer la presencia de marcas nacionales y consolidar su operación física y digital.
Lea también: Mineros anuncia importante ampliación de recompra de acciones en Colombia y Canadá: estas son las condiciones
La apuesta llega en un momento en el que la industria de la moda mantiene perspectivas favorables. De acuerdo con Inexmoda, el mercado colombiano proyecta un crecimiento cercano al 7 % durante este año, impulsado por el talento local y la aparición de nuevas marcas que buscan ganar participación entre los consumidores.
A ello se suma que, según datos de Market Research, las marcas nacionales lideran la expansión del mercado con un aumento de ventas del 9,7 % y exportaciones superiores a US$920 millones.
En medio de ese panorama, Fruta Fresca Origin prevé cerrar 2026 con un crecimiento del 12 % en su facturación, meta que respaldará mediante la optimización de sus canales digitales y la apertura gradual de nuevos puntos de venta en distintas regiones del país.
Un modelo de retail que busca impulsar marcas nacidas en Colombia
La compañía fue creada por los hermanos antioqueños Isabel, César y Jaime López como un modelo multimarca tradicional en Medellín. Con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en un ecosistema comercial que actualmente impulsa el crecimiento de 40 marcas, entre ellas varios emprendimientos colombianos. Durante 2025, la empresa registró un crecimiento del 10 % en sus operaciones.
Según explicó Jaime López, CEO de Fruta Fresca Origin, uno de los principales desafíos para los nuevos emprendimientos de moda no es únicamente diseñar productos atractivos, sino desarrollar una estructura comercial que les permita crecer de forma sostenible.
Puede interesarle: Entrevista | Tener un carro y moto en Colombia ahora es más caro: Asopartes explica qué pasa con repuestos, mantenimiento y robos
«La moda nacional tiene la ventaja de ofrecer conceptos únicos, pero los emprendedores suelen estancarse al momento de armar una estructura comercial o cubrir los envíos», señaló el directivo.
Por esa razón, el modelo de la empresa va más allá de ofrecer espacio en vitrinas. También acompaña a las marcas en procesos relacionados con producción, estrategias comerciales, mercadeo visual, financiamiento y fortalecimiento empresarial, con el objetivo de facilitar su consolidación dentro del mercado colombiano.
Actualmente, Fruta Fresca Origin opera 19 puntos de venta distribuidos en el área metropolitana de Medellín. Esa red física se complementa con un marketplace propio, desde donde comercializa productos hacia diferentes regiones del país.
La compañía considera que combinar las tiendas físicas con el canal digital le permite ampliar el alcance de las marcas nacionales y facilitar su llegada a consumidores que antes solo podían acceder a ellas en Antioquia.
Dentro del portafolio se encuentran emprendimientos colombianos como Ap Crown, Clemont, Monastery, Aurum 79 y Zikluz, proyectos que, según la empresa, comenzaron desde cero y hoy tienen una mayor presencia dentro del retail gracias al acompañamiento comercial recibido.
Al mismo tiempo, las tiendas comercializan marcas internacionales como Americanino, Diesel, Chevignon, Tommy Hilfiger y Fossil, lo que permite que las propuestas nacionales compartan vitrinas con firmas de reconocimiento mundial.
El crecimiento del canal multimarca responde a una tendencia que viene tomando fuerza en el país. De acuerdo con Inexmoda, las marcas que comercializan sus productos a través de retailers logran un desempeño superior al promedio de la industria, alcanzando incrementos de hasta 8 % en sus ventas, gracias a la infraestructura, el posicionamiento y la capacidad comercial de estos establecimientos.
También puede leer: Bogotá suma nuevas apuestas gastronómicas para quienes buscan experiencias de alta cocina
Para muchos emprendimientos, este modelo reduce una de las principales barreras de entrada al mercado: la necesidad de realizar grandes inversiones para abrir tiendas propias o construir una red logística desde cero.