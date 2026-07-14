Mineros anuncia importante ampliación de recompra de acciones en Colombia y Canadá: estas son las condiciones 

Mineros S.A. aprobó una importante ampliación de su programa de recompra de acciones, una decisión con la que busca seguir retornando valor a sus accionistas mediante adquisiciones tanto en Colombia como en Canadá. La iniciativa fue avalada este 14 de julio durante una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas y permitirá incrementar de manera significativa los recursos destinados a estas operaciones.
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La compañía informó que los accionistas autorizaron ampliar el monto máximo del programa hasta US$175 millones, junto con el incremento de la reserva destinada para ese fin. La decisión fue aprobada por unanimidad sobre las acciones representadas en la asamblea, luego de una propuesta sustitutiva presentada por el accionista Sun Valley Investments AG.
La reunión contó con la representación de 239.947.965 acciones ordinarias, equivalentes al 81,95 % de los títulos con derecho a voto en circulación, porcentaje suficiente para constituir el quórum requerido.
¿Cómo funcionará la recompra de acciones de Mineros?
Con la aprobación de la Asamblea, el programa permanecerá vigente hasta el 27 de marzo de 2029 y podrá ejecutarse mediante una o varias ofertas de recompra, según determine la Junta Directiva.
La empresa explicó que las adquisiciones podrán realizarse en Colombia, mediante los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) o a través de mecanismos independientes, y en Canadá, mediante la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) o cualquier otro mecanismo permitido por la regulación canadiense.
Las operaciones podrán desarrollarse de forma independiente o simultánea en ambos mercados, dependiendo de las condiciones definidas por la administración de la compañía. La empresa reveló que, antes de la aprobación de la ampliación, ya había ejecutado recompras por US$19,8 millones.
De ese monto US$13,2 millones fueron adquiridos mediante un mecanismo independiente en Colombia durante mayo de 2026, y US$6,6 millones correspondieron a compras realizadas a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia.
Estas operaciones hacen parte del monto autorizado, por lo que no se adicionan al nuevo límite. En consecuencia, la empresa dispone actualmente de US$155,2 millones para continuar ejecutando recompras bajo el programa ampliado.
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La compañía reiteró que considera la recompra de acciones como un mecanismo eficiente para generar valor cuando el precio de mercado no refleja el valor intrínseco de su negocio.
Condiciones para el programa de recompra de acciones en Canadá
A su vez, Mineros informó que la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) aprobó su programa de recompra de acciones mediante el mecanismo Normal Course Issuer Bid (NCIB), iniciativa que también fue autorizada por los accionistas en la asamblea extraordinaria del 14 de julio de 2026.
La compañía podrá recomprar hasta 14.639.683 acciones ordinarias, equivalentes al 5 % de las 292,8 millones de acciones en circulación. El programa estará vigente entre el 17 de julio de 2026 y el 16 de julio de 2027, o hasta completar el límite autorizado.
La junta directiva explicó que esta decisión busca hacer un uso eficiente de la liquidez disponible e incrementar el valor para los accionistas, al considerar que el precio de la acción representa una oportunidad para la compañía.
Las compras se realizarán en la TSX y otros mercados canadienses autorizados, con un límite diario de 81.220 acciones, salvo excepciones por operaciones en bloque. Además, CIBC World Markets fue designado como corredor para ejecutar las recompras y operará bajo un plan automático de compra de acciones (ASPP), lo que permitirá continuar con las adquisiciones incluso durante algunos periodos de restricción de negociación.
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Mineros precisó que el programa será financiado con la reserva ocasional aprobada por la asamblea extraordinaria, aunque aclaró que no existe garantía de que se adquiera la totalidad de las acciones autorizadas, ya que las recompras dependerán de las condiciones del mercado y del precio de la acción. Los títulos que sean readquiridos serán retirados de circulación y mantenidos en tesorería.
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