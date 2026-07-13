Comprar un repuesto por internet, optar por el taller más económico o creer que mantener un vehículo eléctrico siempre cuesta menos son algunas de las decisiones que hoy pueden terminar impactando el bolsillo de los propietarios de carros y motocicletas en Colombia.
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En diálogo con Valora Analitik, y en el marco de Expopartes y Xtreme Fest Medellín 2026, Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo nacional de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), explicó cómo está cambiando el mercado de la posventa automotriz en el país, cuáles son los nuevos riesgos que enfrentan los consumidores y por qué el mantenimiento de un vehículo ya no depende únicamente del precio de un repuesto.
El directivo aseguró que el sector atraviesa un momento de crecimiento impulsado por el aumento en las ventas de vehículos y motocicletas, pero también enfrenta desafíos asociados a la transformación tecnológica, el auge de los fraudes digitales y la necesidad de contar con personal cada vez más capacitado para atender una flota automotriz que evoluciona rápidamente.
Colombia consolida un mercado de autopartes cada vez más grande
El crecimiento del parque automotor ha fortalecido toda la cadena del mercado de autopartes y servicios de mantenimiento. Según explicó Pineda, durante el último año Colombia comercializó más de 250.000 vehículos nuevos y alrededor de 1,125 millones de motocicletas, cifras que convierten al país en uno de los mercados más dinámicos de la región.
Pero el impacto económico va mucho más allá de esas ventas iniciales: «Por cada vehículo vendido se venden entre tres y cuatro vehículos usados y por cada motocicleta nueva vendida se pueden vender entre cinco y seis motocicletas usadas por toda la dinámica que genera la cadena», explicó.
Esa dinámica convierte a Colombia en uno de los principales mercados mundiales para las motocicletas: «Colombia es hoy el top cuatro de venta de motocicletas nuevas por población en el mundo entero», afirmó el presidente de Asopartes, al destacar que el país compite con mercados como Brasil y México, pese a tener una población considerablemente menor.
Ese comportamiento también explica la importancia económica del mercado de posventa. De acuerdo con el directivo, el sector genera cerca de $26 billones en actividad económica, además de convertirse en un importante generador de empleo formal, especialmente para jóvenes entre 18 y 28 años.
¿Realmente ahora es más caro hacer mantenimiento a un carro o moto en Colombia?
Uno de los mayores temores entre los propietarios de vehículos es que cada revisión mecánica termina costando más. Sin embargo, Pineda considera que la respuesta depende de dos variables fundamentales.
«La reparación tiene asociados dos componentes: la mano de obra y el costo de las partes y piezas», explicó. En el caso de los repuestos, la caída del dólar ha ayudado a moderar los precios, especialmente porque Colombia importa cerca del 90 % de las autopartes que comercializa.
«El hecho de que el dólar haya bajado en Colombia ayuda enormemente a que ese componente inflacionario disminuya», señaló.
No ocurre lo mismo con la mano de obra. El dirigente recordó que el incremento del salario mínimo elevó considerablemente los costos laborales de los talleres especializados.
«Una subida en los salarios mínimos de la mano de obra del 23 % indudablemente dispara el costo final de las reparaciones», indicó. Ese comportamiento ha generado un panorama mixto. Mientras algunos mantenimientos preventivos y correctivos incluso registran reducciones cercanas al 4 % o 5 %, otras reparaciones presentan aumentos que oscilan entre 6 % y 8 %, dependiendo del tipo de trabajo y de las piezas requeridas.
Los riesgos a la hora de comprar repuestos para carros y motos en Colombia
El auge del comercio electrónico abrió nuevas oportunidades para los consumidores, pero también nuevos mecanismos de fraude. Pineda advirtió que el problema ya no se limita únicamente a la falsificación de autopartes.
«Hay un boom de falsedad de páginas web, de perfiles en redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook», alertó. Según explicó, los delincuentes utilizan páginas falsas para hacerse pasar por empresas reconocidas y vender productos inexistentes o de dudosa procedencia.
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Por eso recomienda realizar varias verificaciones antes de efectuar cualquier compra. «Siempre debe haber una doble o triple verificación de que su contraparte digital sí existe, sí es real y corresponde al establecimiento de comercio que le está vendiendo», afirmó.
El presidente de Asopartes aconseja revisar que la empresa tenga un dominio corporativo, una página web oficial, diferentes canales de contacto y, si es posible, una sede física verificable.
También recomienda desconfiar cuando el vendedor utiliza únicamente correos gratuitos o enlaces que no pertenecen a una empresa formal. Uno de los mensajes que más reiteró el dirigente durante la conversación con Valora Analitik fue la importancia de no tomar decisiones únicamente por precio.
«Muchas veces pensamos que el ahorro viene de una mano de obra baratica, de un repuesto baratico… a veces lo barato sale caro», aseguró.
Para Pineda, los vehículos actuales incorporan tecnologías cada vez más sofisticadas, incluso en los modelos de entrada. Por eso considera indispensable acudir a talleres autorizados o certificados y utilizar repuestos originales o marcas reconocidas que cumplan con los estándares técnicos exigidos por las autoridades.
«Comprar una parte que cumpla sus estándares de calidad y de garantía al final del día le va a dar una gran confianza y va a alargar la vida útil del vehículo», explicó. Además, recordó que utilizar piezas sin certificación puede implicar que ningún fabricante responda en caso de una falla mecánica.
¿Es más barato el mantenimiento de un vehículo eléctrico?
Otro de los cambios que está transformando el mercado es el crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos. En el imaginario colectivo existe la idea de que estos automóviles prácticamente no generan gastos de mantenimiento.
Para el presidente de Asopartes esa afirmación es parcialmente cierta: «Indudablemente es más económico», dijo al referirse al mantenimiento general de estos vehículos.
La explicación es sencilla: al no contar con un motor de combustión requieren menos partes sujetas a desgaste. Sin embargo, aparecen nuevos costos asociados a la tecnología.
«Ese vehículo híbrido o eléctrico va a necesitar mucho más conocimiento, mucha más implementación de tecnología, mucho más equipos de diagnóstico y muchas nuevas conexiones alrededor de la conectividad», explicó.
En otras palabras, disminuyen algunos gastos mecánicos tradicionales, pero aumenta la necesidad de personal altamente especializado y herramientas tecnológicas para realizar diagnósticos y reparaciones.
Aun así, destacó que el costo de las recargas eléctricas continúa siendo inferior al gasto en gasolina o diésel para recorridos equivalentes. La modernización del parque automotor también está obligando a talleres, distribuidores y fabricantes a actualizar permanentemente sus conocimientos.
El mensaje del gremio de autopartes al Gobierno De la Espriella
El presidente de Asopartes también aprovechó la entrevista para plantear las expectativas del gremio frente al nuevo Gobierno. A su juicio, uno de los factores más importantes será mantener reglas claras para la inversión y brindar confianza a los empresarios.
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«Hay un muy buen ambiente alrededor del programa económico y de poder hacer negocios con legalidad y formalidad, de no tener temor a que las reglas de juego cambien permanentemente», manifestó.
No obstante, expresó preocupación por la rapidez con la que puedan implementarse las promesas económicas anunciadas durante la campaña.
«La gran preocupación es a qué velocidad el presidente, el vicepresidente y el nuevo ministro de Hacienda van a poder implementar todas esas reformas», afirmó.
Entre los asuntos prioritarios mencionó la revisión del mecanismo de retención en la fuente para las empresas, al considerar que representa una carga importante para pequeños, medianos y grandes empresarios.