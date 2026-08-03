Producción de gas lleva más de dos años con cifras en rojo; déficit podría llegar a 58 % de la demanda en 2027

En mayo de 2026, la producción de gas cayó 12,9 % frente al mismo mes de 2025 y se ubicó en 1.129 millones de pies cúbicos diarios. Cabe señalar que en mayo de 2025 la producción fue de 1.296 millones de pies cúbicos diarios. La reducción se concentró principalmente en Casanare, Sucre, Boyacá y Córdoba.
Si solo se observa el comparativo mensual entre abril y mayo de 2026, la producción creció en 123 millones de pies cúbicos diarios, al pasar de 1.006 millones a 1.129 millones de pies cúbicos diarios. A pesar de las cifras, este incremento se dio principalmente en Casanare, con un alza de 19,5 %. Según Campetrol (Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía), este desempeño obedeció a la normalización de las operaciones tras el mantenimiento programado de la planta de gas Floreña en abril, lo que permitió recuperar producción y entregas provenientes del Piedemonte Llanero.
El gas comercializado tuvo un promedio de 717 millones de pies cúbicos diarios en mayo de 2026, lo que significó una reducción de 10,4 % frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicó en 800 millones de pies cúbicos diarios. Para la Campetrol, esta reducción mantiene la atención sobre la seguridad del abastecimiento de gas en Colombia.
Cabe señalar que, entre enero y mayo de 2026, la producción comercializada de gas promedió 697,9 millones de pies cúbicos diarios, lo que representó una caída de 14,3 %. Las cifras del gremio muestran que, al comparar desde enero de 2024, la producción comercializada de gas solo ha registrado variaciones anuales negativas hasta mayo de 2026.
A pesar de este comportamiento, Casanare, La Guajira, Córdoba, Sucre y Santander concentraron 87,3 % de la producción nacional. Solo Casanare representó 65,6 % del total. En cuanto a los campos con mayor participación, Pauto Sur, Cupiagua, Cupiagua Sur, Floreña y Chuchupa concentraron 58,4 % de la producción nacional. Solo Pauto Sur representó 30,5 %.
Al igual que ocurrió con el petróleo, Ecopetrol concentró la mayor participación en la producción de gas durante mayo de 2026, con 83 % del total. Le siguieron Canacol, con 6,8 %; Parex (4,1 %), entre otras compañías.
Más tendencia a la importación
Las anteriores cifras muestran que la industria gasífera colombiana mantiene su tendencia descendente en producción, situación que llevó al país a importar gas desde diciembre de 2024 para abastecer a hogares, pequeños comercios, hospitales, refinerías y el gas natural vehicular. De esta manera, el gas importado continúa ganando participación dentro del mercado colombiano.
“En mayo de 2026, el volumen total del gas comercializado en Colombia promedió 986,4 millones de pies cúbicos diarios, compuesto por 717 millones de pies cúbicos diarios de producción nacional y 269,4 millones de pies cúbicos diarios de gas importado. De esta manera, las importaciones representaron 28 % del abastecimiento total del mercado”, indicó el gremio.
Según la organización, las importaciones del energético alcanzaron 8.576 millones de pies cúbicos de gas en junio de 2026, con un promedio diario de 286 millones de pies cúbicos. Esta cifra representó un aumento de 52,4 % frente a junio de 2025, cuando las compras externas promediaron 188 millones de pies cúbicos diarios.
Campetrol también reveló que entre enero y junio de 2026 las importaciones promediaron 224 millones de pies cúbicos diarios, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron de 170 millones de pies cúbicos diarios, lo que representó un incremento de 32 %.
Incluso, el gremio señaló que el déficit mensual de gas podría llegar a representar 39 % de la demanda nacional en 2026 y alcanzar 58 % en 2027, lo que refuerza la necesidad de incrementar las importaciones del energético. Lo anterior podría traducirse en tarifas más altas para los servicios públicos de gas y electricidad, debido a que el gas importado tiene un costo superior al producido en Colombia.
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A esto se suma la situación de Canacol, segunda mayor productora de gas del país, que inició un proceso de reestructuración en Canadá y solicitó ante una corte de ese país suspender sus contratos de suministro de gas en Colombia, lo que podría aumentar los riesgos para el sector. El futuro de la compañía en el país dependerá de las decisiones que adopten la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y las demás entidades regulatorias.
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