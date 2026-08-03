Inversionistas extranjeros fueron los principales vendedores de acciones en Bolsa de Colombia en julio

Grupo Cibest publicó su informe de flujos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), en el que se evidencia el comportamiento de los agentes que participan del mercado accionario local.
De acuerdo con el análisis, los agentes extranjeros fueron los mayores vendedores de julio, con un monto neto que ascendió a $215.313 millones, representando el 25,9 % del total de flujos del mes.
En el séptimo mes del año, las mayores ventas se dieron en las acciones de Ecopetrol ($203.160 millones), la preferencial de Grupo Cibest ($55.119 millones) y la preferencial de Grupo Aval ($7.544 millones).
Por otro lado, los títulos más comprados fueron: el preferencial de Grupo Sura, también el preferencial de Grupo Argos y el ETF iColcap.
Detrás de los agentes extranjeros, las comisionistas de bolsa fueron los segundos vendedores del mes, con una participación del 36 % y un monto neto de $81.631 millones.
En contraste, Grupo Cibest reportó que los fondos de pensiones y cesantías (AFP) fueron los mayores compradores netos con un monto de $192.128 millones, aportando 15,7 % al total de flujos del mes.
Entre las acciones que más compraron se destacan Ecopetrol ($232.465 millones), preferencial Grupo Cibest ($47.390 millones) y el ETF iColcap. En contraste, las mayores ventas netas se dieron en la preferencial de Grupo Argos, la preferencial de Grupo Sura y Grupo Argos ordinaria.
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Otros resultados del mercado accionario local en julio
Grupo Cibest también destacó los porcentajes de participación en las ruedas de negociación, según los cuales los agentes más relevantes fueron las comisionistas de bolsa (36,2 %), seguidos por los inversionistas extranjeros (25,9 %) y finalmente, los fondos de pensiones (15,7 %).
El promedio de negociación diario del mercado local se ubicó en $145.455 millones, cifra que es inferior en 47,9 % si se compara con el mes inmediatamente anterior, pero aún superior a lo registrado en el mismo mes del año pasado, con un crecimiento de 17,7 %.
Al ver el desempeño de las acciones, la ordinaria de Cibest (14,6 %), Corficolombiana (11,1 %) y la preferencial de Grupo Cibest (10,2 %), fueron las más valorizadas, mientras que las mayores desvalorizaciones fueron ETB (-26,3 %), BHI (-5,5 %) y Grupo Argos (-4,5 %).
En el ranking de las más negociadas, Ecopetrol ocupó el primer lugar, con un volumen de $1,41 billones, seguida por la preferencial de Grupo Cibest, con $521.185 millones.
Finalmente, los límites de inversión de las AFP evidenciaron que el sistema el portafolio de mayor riesgo se encuentra con una holgura de 1,7 %, el moderado de 12,5 % y el conservador de 2,7 %.
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