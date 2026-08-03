ISA reportó un crecimiento de 9 % en su utilidad del primer semestre del año, ingresos subieron 17 %

Interconexión Eléctrica (ISA) reveló sus resultados financieros para el primer semestre de 2026, según los cuales alcanzó ingresos operacionales por $8,6 billones, cifra superior en 17 % en comparación con igual periodo de 2025.
En el caso del Ebitda, la cifra se ubicó en $4,9 billones, es decir, 20 % superior a los primeros seis meses del año pasado, mientras que la utilidad neta llegó a $1,3 billones, con un crecimiento de 9% en contraste con el mismo corte de 2025.
De acuerdo con lo informado, estos resultados son reflejo de la entrada en operación de nuevos proyectos durante el año, el efecto de los escaladores contractuales en los ingresos y un entorno marcado por la apreciación del peso colombiano frente a las principales monedas de los países donde tenemos presencia.
La filial de Ecopetrol afirmó que en el semestre alcanzó cerca de US$2.500 millones en adjudicaciones y cierre de transacciones regionales en los negocios de transmisión de energía y vías, “en donde ISA se fortalece como una plataforma multilatina y amplía sus capacidades para responder a las necesidades de infraestructura de la región”.
Asimismo, se ejecutaron inversiones por $3,1 billones, lo que es 16 % superiores a las realizadas en el mismo periodo de 2025, impulsando el desarrollo de proyectos que contribuirán al crecimiento de la compañía tras su entrada en operación comercial.
Resultado del segundo trimestre de 2026
En el segundo trimestre de 2026, el Ebitda cerró en $2,7 billones, con un margen Ebitda de 56 %, superior al registrado en el segundo corte de 2025 y un aumento del 62 %.
Lo anterior, debido principalmente a mayores ingresos por nuevos proyectos, al crecimiento de los escaladores contractuales en Energía y Vías y la actualización de la metodología del pago del componente financiero de la Red Básica del Sistema Existente (RBSE) en Brasil.
Además, la utilidad en construcción aumentó y se presentaron mayores ingresos de cocontroladas de Energía en Brasil, por actualización por corrección monetaria de los activos de contrato.
En este sentido, en el segundo trimestre, la utilidad neta alcanzó $695.000 millones, 53 % más respecto del mismo periodo del año pasado. La variación es el resultado del mayor Ebitda del periodo.
Entre los hechos destacados para la filial de Ecopetrol entre abril y junio se destacó que la deuda financiera consolidada cerró en junio $34,2 billones, lo que es 1% más en comparación con el cierre de 2025.
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