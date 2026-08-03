Ecopetrol reportó utilidades de $6 billones en el segundo trimestre 2026; incrementaron 235 % respecto a 2025

La estatal energética colombiana reveló sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026. Sus utilidades llegaron a $6 billones, lo que significó una variación al alza de 235 % respecto al mismo periodo de 2025. Tal y como lo señalaron los pronósticos del mercado.
Los ingresos se ubicaron en $40 billones, reportando un incremento de 35 % respecto al mismo lapso de 2025. Las previsiones de Corficolombiana, antes de que salieran a la luz estos indicadores financieros, señalaron que el desempeño fue producto del comportamiento favorable del precio internacional de petróleo Brent y del negocio de refinación. Cabe recordar que el grupo no reportaba aumentos en utilidades en su variación interanual desde el cuarto trimestre de 2022.
Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, señaló que la utilidad registrada por la compañía en el primer semestre de 2026 es cercana a la obtenida durante todo 2025, es decir, alrededor de $9 billones. El directivo afirmó que las eficiencias operacionales contribuyeron a estos resultados, junto con otros indicadores. En materia de eficiencias, destacó que los costos de levantamiento en pesos se redujeron 3 %, al pasar de $48.631 por barril en el primer semestre de 2025 a $47.249 por barril en el mismo periodo de 2026.
“Efectuamos un acuerdo de pago a través de TES con el Ministerio de Hacienda, el cual se hizo efectivo por alrededor de $1,2 billones. Como proyección, esperamos cerrar el año con un FEPC entre $10 billones y $12 billones, asociado al comportamiento del precio del barril”, dijo.
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Hurtado manifestó que la compañía ha alcanzado un éxito exploratorio de 43 % y destacó que el pozo Sandía-1 confirmó el potencial gasífero de Colombia en el mar Caribe. Añadió que este hallazgo hace parte del desarrollo de los proyectos Sirius y Copoazú, en los que Ecopetrol avanza en alianza con la petrolera brasileña Petrobras.
Así mismo, señaló que los principales factores que impactaron a la estatal energética durante el segundo trimestre fueron los problemas de orden público y los bloqueos registrados en distintas zonas del país.
La empresa informó que su producción durante el segundo trimestre se ubicó en 706.000 barriles diarios de petróleo equivalente. A esto se sumó una carga promedio de refinación de 479.000 barriles diarios, lo que representó un incremento de 6 % frente al segundo trimestre de 2025.
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Portafolio de gas
El presidente encargado de Ecopetrol manifestó que la compañía espera avanzar en los proyectos de regasificación de Buenaventura y Puerto Bahía con la finalidad de fortalecer el abastecimiento de gas en el país. Estas iniciativas están ubicadas en el Pacífico y el Caribe, respectivamente.
Por otro lado, Ecopetrol confirmó que, hasta la fecha, no tiene contemplada la venta o desinversión de sus activos en la cuenca Permian, en Estados Unidos. El presidente encargado de la compañía, Juan Carlos Hurtado, agregó que, antes de ingresar al mercado venezolano, será necesario contar con las licencias correspondientes para poder desarrollar operaciones en ese país.
En cuanto a los proyectos de fracking de la estatal energética, Hurtado señaló que Kalé cuenta con licencia y podría reactivarse si se dan las condiciones financieras adecuadas. Por su parte, el proyecto Platero permanece suspendido.
El directivo, además, indicó que se espera continuar con el proceso de licenciamiento del proyecto Sirius durante 2026. Agregó que, en el primer trimestre de 2027, se publicaría el Estudio de Impacto Ambiental para que ese mismo año pueda iniciarse la ejecución del proyecto y avanzar en el desarrollo de uno de los yacimientos de gas más grandes e importantes del país.