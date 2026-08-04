Cerro Matoso redujo a la mitad su operación de forma indefinida por la falta del gas de Canacol

Cerro Matoso redujo 50 % su operación de manera indefinida a causa de la falta de gas de Canacol Energy. La compañía señaló que esta afectación se produjo a partir del martes 4 de agosto de 2026, al indicar que Canacol mantuvo restricciones en las entregas de gas, suministrando el energético por debajo de 4.000 millones de BTU, equivalentes a solo una cuarta parte del volumen contratado.
Esta compañía productora de ferroníquel, que opera en Córdoba, cuenta con dos líneas de producción. Cada una de ellas está equipada con hornos, calcinadores y secadores, y su funcionamiento depende de un suministro permanente de gas, que a su vez abastece de energía a los hornos eléctricos de cada línea.
Sin embargo, ante la falta del energético, la compañía redujo su operación normal e implementó un proceso para preservar el horno eléctrico y el horno de calcinación de una de sus líneas. Es decir, está operando con la mínima potencia necesaria para asegurar su funcionamiento.
Lo anterior tiene un costo directo para la compañía, puesto que reducirá en promedio 50 % el alcance de sus contratos de bienes y servicios, así como su aporte en regalías e impuestos, lo que representa un impacto económico de aproximadamente $1.500 millones al día.
La empresa añadió que esta situación también genera incertidumbre sobre los puestos de trabajo, ya que afecta a más de 570 empleados directos y contratistas. La operación dejará de funcionar 24 horas del día y se concentrará únicamente en la jornada diurna, lo que implica un menor requerimiento de personal. A la vez, dejará de producir 40 toneladas de níquel al día. Con ello, su meta anual de producción, estimada en 32.100 toneladas, se reducirá a 26.000 toneladas, es decir, cerca de 20 %.
“Declarar la reducción de la operación en 50 % por un escenario absolutamente ajeno a nuestra voluntad es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar. La restricción continua en el suministro de gas por parte de Canacol nos dejó sin otra alternativa. Sabemos el impacto que tiene esto sobre nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, comunidades y la economía de Córdoba y del país. Por eso hacemos nuevamente un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata y garanticen el cumplimiento del ordenamiento jurídico”, expresó Ricardo Gaviria, presidente de la compañía.
Debe mencionarse que Cerro Matoso tiene un contrato de suministro de gas con Canacol suscrito en 2022 y vigente hasta 2029, según lo señalado por la compañía. Sin embargo, Canacol presentó ante una corte canadiense, su país de origen, una solicitud para terminar de manera anticipada los contratos que tiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. El 24 de junio de 2026, la corte canadiense dio aval a dicha solicitud.
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Cerro Matoso señaló que acudió a todos los mecanismos y acciones jurídicas con la finalidad de proteger sus derechos y garantizar el cumplimiento de los contratos. En Colombia, la última palabra no la tiene la corte canadiense, sino la Superintendencia de Sociedades, autoridad que evaluará si esta decisión se adopta o no en el país. La compañía concluyó que el análisis del ente regulador debe hacerse con base en la “soberanía nacional, la seguridad energética y las normas de orden público colombiano”.
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