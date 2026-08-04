Consultia lanza estrategia nearshore para atraer inversión extranjera al Atlántico

La firma boutique Consultia entregó su estrategia de inversión nearshore. La compañía, especializada en convertir estrategia en ejecución en contextos institucionales complejos, cuenta con un equipo en Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires (Argentina), así como con OCO Global como aliado internacional.
La compañía tiene en la mira la atracción de inversión extranjera directa (IED) para el departamento del Atlántico, un plan encargado por ProBarranquilla y respaldado por la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Barranquilla.
Tatyana Orozco, CEO de Consultia, destacó que “en estos ocho meses de trabajo con el territorio confirmamos dos cosas. La primera es que tenemos una historia competitiva real y verificable frente a México y Costa Rica, no un discurso de promoción. La segunda es que el cuello de botella nunca es el análisis, es la ejecución: quién decide, cómo y con quién. La inversión no llega sola, hay que salir a buscarla”.
La directiva también resaltó que cuentan con una hoja de ruta “robusta” que apunta a posicionar a la capital del Atlántico como un destino competitivo, al mismo tiempo que transforma ese potencial en empleo, desarrollo y mayor competitividad para la región.
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En el marco de ese proceso, Consultia también dio a conocer cuál será la siguiente etapa de la compañía, la cual consiste en un programa de generación de leads para buscar inversionistas en el exterior.
En esa modalidad, OCO Global opera como la oficina del territorio en mercado apoyado en su herramienta de gestión, que referencia más de 12 millones de empresas, y en su red de 25 oficinas globales.
Vincent Raufast, director de la firma internacional, indicó que llevan varios años acompañando procesos de inversión en distintas regiones del mundo, destacando un patrón común: los territorios que aprenden a distinguir qué parte de su coyuntura es ruido y cuál es estructural encuentran la ventana antes que los demás.
“Vemos ese potencial en Barranquilla y en Colombia, y trabajar con Consultia nos permite acompañarlo desde adentro”, añadió.