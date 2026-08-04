Industria de la inversión se reunirá en el Investment Summit CFA de Society Colombia: foco en flujos de capital y reforma pensional

La pregunta de hacia dónde debe fluir el capital en Colombia está, hoy, más abierta que en los últimos años. El Banco de la República mantiene desde hace meses su tasa de interés en 11,25 %, mientras las cifras de inversión extranjera directa (IED) envían señales encontradas.
Cifras oficiales de la balanza de pagos reportan un crecimiento de 63,4 % en el primer trimestre de 2026 frente al trimestre anterior, pero otras mediciones de la balanza cambiaria del BanRep ubican ese arranque de año como el más débil en cinco años, tras una caída superior al 45 % en enero frente al mismo mes de 2025.
A esa lectura mixta se suma el pulso jurídico y político alrededor de la reforma pensional: el Gobierno ordenó mediante decreto el traslado de cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones, una medida hoy frenada por el Consejo de Estado mientras la Corte Constitucional define el futuro de fondo de la reforma.
El resultado es un sistema pensional en transición, con los cuatro fondos privados del país operando bajo la incertidumbre de qué reglas regirán su rol en el mercado de capitales de aquí en adelante.
En ese contexto, CFA Society Colombia convocará el próximo 11 de agosto la primera edición de su Investment Summit, pensado como el espacio donde quienes toman las decisiones de inversión en el país —y no solo quienes las comentan— discuten de frente estas tensiones.
La cita reunirá a presidentes de fondos, directores de inversión (CIOs), banqueros de inversión y tomadores de decisiones financieras en el hotel Hilton 72 de Bogotá.
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Un keynote para leer el riesgo en medio del ruido
La apertura de la agenda estará a cargo de Aswath Damodaran, profesor emérito de finanzas en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU) y una de las referencias globales en valoración de empresas y finanzas corporativas. “Su intervención llega en un momento en que la transición de las tasas de interés globales y la volatilidad geopolítica complican cualquier ejercicio de valoración”, explican desde el evento.
Damodaran plantea que, en mercados emergentes, los inversionistas deben mirar más allá del ruido informativo del día a día y concentrarse en la resiliencia operativa de los negocios, la narrativa de valor y la prima de riesgo real al momento de asignar capital a largo plazo.
Por su parte, en un panel especializado, los CIOs de los cuatro fondos de pensiones privados del país discutirán los cuellos de botella de la industria, el efecto de la reforma sobre el mercado de capitales local y el rol que pueden seguir jugando los fondos como motor del ahorro de largo plazo mientras persiste la incertidumbre regulatoria.
La agenda se completa con otros dos ejes: un panel de estrategia macroeconómica global y local, sobre el efecto de las políticas monetarias de las principales economías del mundo en los portafolios indexados a mercados latinoamericanos; y una discusión sobre asignación de activos, en la que expertos internacionales debatirán el balance entre renta fija, renta variable y activos alternativos —infraestructura, private equity y capital privado— frente al escenario inflacionario actual.
“Nuestro objetivo con el Investment Summit es elevar el estándar técnico del análisis de mercado, reuniendo en Bogotá a quienes no solo estudian el capital, sino que lo movilizan”, señala Felipe Becerra, presidente de CFA Society Colombia.
Las personas interesadas en inscribirse en el Investment Summit de CFA Society Colombia, pueden hacerlo por medio del enlace.