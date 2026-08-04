Producción trimestral del Permian de Ecopetrol cayó por segunda vez en la historia

La cuenca Permian es uno de los activos de Ecopetrol que ha cobrado importancia en los últimos años. La primera razón es su creciente representatividad en la producción de petróleo y gas dentro del grupo. La segunda es que, al tratarse de un campo operado mediante fracking, el gobierno Petro insistió durante su administración en venderlo.
Luego de la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2026, la estatal energética colombiana señaló que esta cuenca, ubicada en EE. UU., tuvo una producción de 80.800 barriles diarios en el trimestre, lo que significó una disminución de 30 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó 115.500 barriles diarios. Esta cifra también fue inferior a la del primer trimestre de 2026, cuando llegó a 91.800 barriles diarios; cabe recordar que, en esa fecha el activo presentó bajas en el comparativo anual por primera vez en su historia.
Durante la presentación de los resultados financieros de la empresa, Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, señaló que este comportamiento se debió a la reducción en los niveles de los equipos de perforación, de acuerdo con las previsiones que tenía la compañía sobre el comportamiento del precio internacional del petróleo en 2026.
“Con base en eso se estableció un nivel de actividad. Nosotros estimábamos con el socio operador (Occidental Petroleum, Oxy) que redujeran los niveles de producción. Sin embargo, los niveles de producción ahora están por encima de lo que tiene ese plan financiero. Estaba sobre la meta de 83.000 barriles, y ahora estamos por encima, entre 85.000 y 87.000 barriles promedio. Pero está asociado al plan financiero que se aprobó y quien nos lo presenta a nosotros es nuestro socio operador”, expresó en rueda de prensa.
Hurtado añadió que se aprobaron siete pozos adicionales en la cuenca. Todo ello se hará con la finalidad de avanzar en una campaña de producción que permita obtener márgenes superiores a los registrados hasta ahora.
“Los pozos de yacimientos no convencionales tienen la característica de que presentan una rampa de crecimiento rápida, pero de igual forma una caída. Al no tener la actividad, y vuelvo y repito, es un tema acordado de acuerdo con el plan financiero y la visión macroeconómica que se tenía para 2026 con nuestro socio operador, se notaba que iba a haber una caída. Pero, vuelvo y repito, está por encima de lo que nosotros teníamos estimado. No tenemos en este momento ninguna solicitud para hacer un análisis de una posible enajenación de este activo que tenemos con Occidental”, manifestó.
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Según los reportes financieros de la organización, el Permian representó en el segundo trimestre de 2026 el 11,5 % de la producción total del grupo. Con ello, podría decirse que uno de cada 10 barriles producidos por la compañía provino de este activo ubicado en EE. UU. Por su parte, filiales como Hocol tuvieron una representatividad de 4,5 %, con una producción de 31.700 barriles diarios durante el segundo trimestre de 2026.
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